Ситуація в місті

Українська Одеса посідала й посідає у планах російських окупантів важливе місце. Ворог готував велику десантну операцію проти міста, але через рішучий спротив українців та власну недолугість згаяв час на старті великого вторгнення та втратив будь-які шанси захопити Одесу.

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Після ганебної втечі росіян з острова Зміїний вся територія Одеської області перебуває під повним контролем ЗСУ, наразі російські танки не загрожують Одещині – окупанти були зупинені ще навесні під Миколаєвом і відкинуті до Херсону й зараз більше думають, як їм жити без мостів, ніж про наступ. Також під пильним контролем перебувають терористи, що залишаються на території Молдови у російському анклаві в Придністров'ї.

Одеська відповідь окупантам:

Втім, безпечною Одесу не назвеш – як і всю Україну, адже росіяни продовжують обстрілювати українські міста й не особливо розрізняють цивільні та воєнні об'єкти, ба більше, схоже, терор проти українців є для них першочерговим завданням. Інакше важко пояснити обстріли жилих будинків, шкіл, торгових центрів і зупинок громадського транспорту.

На жаль, Одеса не виняток – місто залишається ціллю для ворожих ракет, росія запускає їх з акваторії Чорного моря, всього за 200 – 300 кілометрів від міста. Українська ППО знищує більшість ворожих "гостинців", проте, 100-відсоткових гарантій безпеки у таких умовах бути не може.

Що з укриттями в школах

В Одесі лише 33 школи зі 122 (тобто 27%) виявилися придатними для очного навчання.

Це значно контрастує з іншими містами України, наприклад, у Львові цей показник становить 84%, а в цілому по Одещині – 75%. Схоже, міська влада Одеси вирішила тут явно зекономити та діяти за принципом – не було б щастя, так нещастя допомогло.

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Проте, навіть за наявності бомбосховища або ж укриття поблизу – ризик доволі великий.

Одеса та Одещина – перші на шляху польоти російських ракет, а тому час на евакуацію буде обмежений. У росіян на озброєнні є надзвукові ракети (на щастя, в обмеженій кількості), які складно виявити радарам, а тому повітряна тривога може просто не спрацювати.

Навчальний процес в Одесі – вибір за батьками

Новий навчальний рік в Одесі у школах розпочнеться 1 вересня 2022 року. Форма навчання буде змішаною. Це значить, що батькам потрібно визначитись, як буде навчатися їх дитина, очно чи дистанційно, та повідомити керівництво школи.

Готуємо укриття, готуємося до організації проведення занять для працівників. Питання очного відвідування школи дітьми будемо вирішувати разом і кожен окремо за свою дитину. Система освіти міста буде готова і до очного, і до змішаного, і до дистанційного навчання,

– директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич про підготовку міста до 1 вересня.

З огляду на загрозу російських ракетних обстрілів абсолютна більшість батьків (95%) обирають варіант онлайн-навчання. Проте, є ті діти, батьки яких дали згоду на навчання офлайн. Вони будуть об’єднані в нові класи.

Ми максимально скорочуємо час перебування у школі. Частину предметів буде винесено на дистанційне навчання. Математика, іноземна мова, українська мова і література, фізика, хімія, історія України й ще декілька предметів – очно,

– директорка Департаменту освіти та науки Буйневич розповіла про організацію навчального процесу в Одесі.

Станом на 1 червня 2022 року до перших класів шкіл Одеси вже зараховано понад 8 тисяч дітей, з них 141 дитина – із сімей переселенців. Медичні документи батьки можуть подати до навчальних закладів до 25 серпня.

Влаштувати дітей в одеські школи можуть також внутрішньо переміщені особи. Для цього необхідно звернутися до районних відділів освіти Одеси. Місцева реєстрація при цьому не потрібна.

Дистанційна освіта

Також збережуться дистанційна форма навчання. В Одесі розробили цілу платформу для дистанційної освіти. Вона доволі зручна та доступна, єдиним її недоліком є обличчя мера на стартовій сторінці.

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З початком російського вторгнення з Одеси виїхало чимало родин, деякі з них досі залишаються за кордоном, проте, хочуть навчатися в Україні – в рідній школі, але дистанційно. При цьому у більшості країн Європи навчання у школі є обов'язковим для дітей, тому для батьків це може бути проблемою, адже перевантажувати дитину не варто.

Якщо країна, у якій ви перебуваєте, не вимагає навчання дитини в місцевій школі, цілком можливе навчання дистанційно в Одесі. У серпні буде визначено, чи є така можливість саме у вашій одеській школі або Вам буде запропоновано іншу,

– Олена Буйневич пояснила, чи можуть діти біженців дистанційно навчатись у одеських школах.

Дистанційна форма навчання буде організована на базі закладів освіти:

2, 3 та 4 класи – гімназія №118, тел.: 068-787-53-12;

гімназія №118, тел.: 068-787-53-12; 5 класи – ліцей №122, тел.: (048) 753-00-85;

ліцей №122, тел.: (048) 753-00-85; 6, 7, 8 та 9 класи – ліцей №81, тел.: (048) 263-43-28;

ліцей №81, тел.: (048) 263-43-28; 10 та 11 класи – ліцей № 5, тел.: (048) 764-12-31.

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Це назавжди?

Як особливо зазначають одеські чиновники, так схема навчання діятиме на період воєнного часу, після перемоги України та вигнання окупантів діти повернуться до звичного для них навчання.

Будемо сподіватися, що це станеться вже у 2022/2023 навчальному році.

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