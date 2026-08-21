Об этом свидетельствуют данные с официального сайта НаУКМА.

Какие специальности для магистров в Могилянке являются самыми дорогими?

Обучение в НаУКМА по самым дорогим магистерским программам стоит около 100 тысяч гривен. К этой категории относятся программы "Политика управления в городе", "Экономическая дипломатия и GR-политика" и "Управление образованием".

Несколько дешевле обойдется обучение по специальностям "Право", "Компьютерные науки" и "Инженерия программного обеспечения" – стоимость этих программ составляет примерно 80–85 тысяч гривен.

Наиболее доступными среди магистерских программ являются специальности, где годовая стоимость обучения составляет около 50 тысяч гривен. Среди них – "История", "Археология", "Философия", "Экология", "Химия", "Прикладная математика", "Социальная работа и консультирование", "Физика и астрономия" и ряд других направлений.

Каковы цены на обучение в НаУКМА?

Получение образовательной степени "Магистр" на дневной форме обучения в Могилянке для абитуриентов 2026 года зависит от выбора специальности.

История – 50 тысяч гривен;

Археология – 50 тысяч гривен;

Иудаика – 60 тысяч гривен;

Философия – тысяч гривен;

Культурология и музееведение – 50 тысяч гривен;

Филология (украинский язык и литература) – 50 тысяч гривен;

Филология (первый язык – английский) – 75 тысяч гривен;

Экономика – 75 тысяч гривен;

Международный бизнес – 75 тысяч гривен;

Политология (все программы) – 58 тысяч гривен;

Международные отношения (все программы) – 75 тысяч гривен;

Психология – 70 тысяч гривен;

Социология – 55 тысяч гривен;

Журналистика (все программы) – 65 тысяч гривен;

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 75 тысяч гривен;

Менеджмент в здравоохранении – 55 тысяч гривен;

Развитие бизнеса: управление и консалтинг – 75 тысяч гривен;

Бизнес-администрирование (стратегическое управление) – 70 тысяч гривен;

Управление образованием – 100 тысяч гривен;

Публичное управление и администрирование – 65 тысяч гривен;

Маркетинг – 75 тысяч гривен;

Право – 85 тысяч гривен;

Биология и биохимия – 50 тысяч гривен;

Экология – 50 тысяч гривен;

Химия – 50 тысяч гривен;

Физика и астрономия – 50 тысяч гривен;

Прикладная математика – 50 тысяч гривен;

Инженерия программного обеспечения – 80 тысяч гривен;

Компьютерные науки – 80 тысяч гривен;

Общественное здравоохранение – 50 тысяч гривен;

Социальная работа и консультирование – 50 тысяч гривен;

Политика городского управления – 100 тысяч гривен;

Экономическая дипломатия и GR-политика – 100 тысяч гривен.

Как работает механизм получения грантов на обучение?

Абитуриенты, прошедшие конкурсный отбор и поступившие на контрактную форму обучения, смогут рассчитывать на полное или частичное покрытие стоимости образования за счет государства. Система будет предусматривать несколько видов грантовой поддержки.

В частности, речь идет об академических и социальных грантах, а также о специальной финансовой помощи за высокие достижения в спорте или искусстве. Также предусмотрены "Гранты Героев". Получить их смогут участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и пострадавшие участники Революции Достоинства.

Средний размер государственной помощи по этой программе составил около 23,6 тысячи гривен. В то же время закон расширяет возможности для повторного получения образования на том же уровне при государственной поддержке.