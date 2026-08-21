Про це свідчать дані з офіційного сайту НаУКМА.

Які найдорожчі спеціальності для магістрів у Могилянці?

Навчання в НаУКМА на найдорожчих магістерських програмах коштує близько 100 тисяч гривень. До цієї категорії належать програми "Політика врядування в місті", "Економічна дипломатія і GR-політики" та "Управління освітою".

Дещо дешевше обійдеться здобуття освіти за спеціальностями "Право", "Комп'ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення" – вартість цих програм становить приблизно 80 – 85 тисяч гривень.

Найбільш доступними серед магістерських програм є спеціальності, де річна вартість навчання становить близько 50 тисяч гривень. Серед них – "Історія", "Археологія", "Філософія", "Екологія", "Хімія", "Прикладна математика", "Соціальна робота та консультування", "Фізика і астрономія" та низка інших напрямів.

Які ціни на навчання в НаУКМА?

Здобуття освітнього ступеня "Магістр" на денній формі в Могилянці для вступників 2026 року залежить від вибору спеціальності.

Історія – 50 тисяч гривень;

Археологія – 50 тисяч гривень;

Юдаїка – 60 тисяч гривень;

Філософія – тисяч гривень;

Культурологія та музеєзнавство – 50 тисяч гривень;

Філологія (Українська мова і література) – 50 тисяч гривень;

Філологія (перша мова – англійська) – 75 тисяч гривень;

Економіка – 75 тисяч гривень;

Міжнародний бізнес – 75 тисяч гривень;

Політологія (усі програми) – 58 тисяч гривень;

Міжнародні відносини (усі програми) – 75 тисяч гривень;

Психологія – 70 тисяч гривень;

Соціологія – 55 тисяч гривень;

Журналістика (усі програми) – 65 тисяч гривень;

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 75 тисяч гривень;

Менеджмент в охороні здоров'я – 55 тисяч гривень;

Розвиток бізнесу: управління та консалтинг – 75 тисяч гривень;

Бізнес-адміністрування (стратегічне управління) – 70 тисяч гривень;

Управління освітою – 100 тисяч гривень;

Публічне управління та адміністрування – 65 тисяч гривень;

Маркетинг – 75 тисяч гривень;

Право – 85 тисяч гривень;

Біологія та біохімія – 50 тисяч гривень;

Екологія – 50 тисяч гривень;

Хімія – 50 тисяч гривень;

Фізика і астрономія – 50 тисяч гривень;

Прикладна математика – 50 тисяч гривень;

Інженерія програмного забезпечення – 80 тисяч гривень;

Комп'ютерні науки – 80 тисяч гривень;

Громадське здоров'я – 50 тисяч гривень;

Соціальна робота та консультування – 50 тисяч гривень;

Політика врядування в місті – 100 тисяч гривень;

Економічна дипломатія і GR-політики – 100 тисяч гривень.

Як працює механізм отримання грантів на навчання?

Вступники, які пройдуть конкурсний відбір і вступлять на контрактну форму навчання, зможуть розраховувати на повне або часткове покриття вартості освіти коштом держави. Система передбачатиме кілька видів грантової підтримки.

Зокрема, йдеться про академічні та соціальні гранти, а також спеціальну фінансову допомогу за високі досягнення у спорті чи мистецтві. Також передбачені "Гранти Героїв". Отримати їх зможуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та постраждалі учасники Революції Гідності.

Середній розмір державної допомоги за цією програмою становив близько 23,6 тисячі гривень. Водночас закон розширює можливості для повторного здобуття освіти на тому самому рівні за державної підтримки. .