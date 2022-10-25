Сколько школ в Украине работает офлайн, несмотря на ракетный террор России
Ракетный террор России по отношению к Украине продолжается. Однако даже несмотря на массированные атаки врага, часть украинских детей продолжает учиться оффлайн.
Глава министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал, что сейчас в Украине работает более 10 тысяч школ. Дети учатся в разных форматах в зависимости от ситуации в регионе.
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Сколько школьников учится очно, онлайн и в смешанной форме
По состоянию на 24 октября обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства, рассказал Шкарлетт.
- более 3 тысяч школ работают очно;
- более 6,3 тысяч – онлайн;
- более 3 тысяч – в смешанной форме.
Глава МОН также сообщил, что качество онлайн-обучения в Украине сейчас улучшается. В частности, дополняют уроки дополнительными материалами. Для этого используются и мировые информационные ресурсы.
Наши дети не должны быть отлучены от образовательного процесса,
– подчеркнул министр.
Кто утверждает график каникул в школах
Шкарлетт также рассказал, что график каникул и обучение в школах определяют педагогические советы и директора учебных заведений.
МОН формирует рекомендательные письма и рассылает руководителям школ. В министерстве учитывают:
- состояние отопления;
- энергетическую сохранность в регионе;
- уровень усвоения материала.
По словам министра образования, в большинстве школ Украины недельные осенние каникулы начнутся 29 октября.
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Как сейчас идет обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- Образовательные заведения Киевской области в течение 24 – 28 октября будут работать дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
- На Волыни, в Ковеле, из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказала главная специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
- В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
- На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не уйдут. Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.