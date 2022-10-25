Сколько школ в Украине работает офлайн, несмотря на ракетный террор России

Ракетный террор России по отношению к Украине продолжается. Однако даже несмотря на массированные атаки врага, часть украинских детей продолжает учиться оффлайн.

Глава министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал, что сейчас в Украине работает более 10 тысяч школ. Дети учатся в разных форматах в зависимости от ситуации в регионе.

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Сколько школьников учится очно, онлайн и в смешанной форме

По состоянию на 24 октября обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства, рассказал Шкарлетт.

более 3 тысяч школ работают очно;

более 6,3 тысяч – онлайн;

более 3 тысяч – в смешанной форме.

Глава МОН также сообщил, что качество онлайн-обучения в Украине сейчас улучшается. В частности, дополняют уроки дополнительными материалами. Для этого используются и мировые информационные ресурсы.

Наши дети не должны быть отлучены от образовательного процесса,

– подчеркнул министр.

Кто утверждает график каникул в школах

Шкарлетт также рассказал, что график каникул и обучение в школах определяют педагогические советы и директора учебных заведений.

МОН формирует рекомендательные письма и рассылает руководителям школ. В министерстве учитывают:

состояние отопления;

энергетическую сохранность в регионе;

уровень усвоения материала.

По словам министра образования, в большинстве школ Украины недельные осенние каникулы начнутся 29 октября.

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Как сейчас идет обучение в школах Украины