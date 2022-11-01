Сколько учебных заведений Украины готовы к зиме и очному обучению

Из-за полномасштабной войны этот отопительный сезон в Украине будет самым сложным за годы независимости. К тому же Россия в последнее время массированно атакует энергетические объекты Украины.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что к отопительному сезону в нашей стране всегда готовились заранее. Этот год не стал исключением, даже несмотря на полномасштабную войну.

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Сколько учебных заведений готовы к зиме

Шкарлетт отметил, что в конце прошлой недели 91% учебных заведений Украины был готов к отопительному сезону. В настоящее время эта цифра составляет 94%.

В частности, к зиме готовы:

колледжи – 81%;

училища – 92%;

школы – 94%;

детсады – 95%.

Министр также добавил, что в 13 областях и в Киеве учебные заведения на 100% готовы к отопительному сезону. Еще в 7 регионах Украины учебные заведения подготовили к зиме на 90% и более.

Сколько учебных заведений могут работать очно

По словам Шкарлета, по состоянию на начало октября специалисты осмотрят более 25 тысяч учебных заведений нашей страны.

Почти 16,5 тысяч учебных заведений полностью готовы к очной учебе. Школы, в частности, готовы на 72%,

– заметил глава МОН.

Также он подчеркнул, что на 2023 год в бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда гривен на безопасность в школах.

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Сколько школ имеют WiFi в укрытиях

1710 школ Украины, а это 7,44%, имеют WiFi в укрытиях, сообщили в Минцифре.

Лидером является Львовская область. Она имеет 223 таких школ;

Житомирская область имеет 146 таких учебных заведений;

Днепропетровская – 140;

Ивано-Франковская – 139.

Наименьшее количество школ, имеющих интернет в укрытиях, расположено в следующих областях:

Запорожской – 7;

Николаевской – 9;

Харьковской – 19.

Также в Минцифре сообщили, что WiFi нет в 3127 школах. Относительно 17 623 таких учебных заведений у них нет информации.

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