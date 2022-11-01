Сколько учебных заведений Украины готовы к зиме и очному обучению
Из-за полномасштабной войны этот отопительный сезон в Украине будет самым сложным за годы независимости. К тому же Россия в последнее время массированно атакует энергетические объекты Украины.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что к отопительному сезону в нашей стране всегда готовились заранее. Этот год не стал исключением, даже несмотря на полномасштабную войну.
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Сколько учебных заведений готовы к зиме
Шкарлетт отметил, что в конце прошлой недели 91% учебных заведений Украины был готов к отопительному сезону. В настоящее время эта цифра составляет 94%.
В частности, к зиме готовы:
- колледжи – 81%;
- училища – 92%;
- школы – 94%;
- детсады – 95%.
Министр также добавил, что в 13 областях и в Киеве учебные заведения на 100% готовы к отопительному сезону. Еще в 7 регионах Украины учебные заведения подготовили к зиме на 90% и более.
Сколько учебных заведений могут работать очно
По словам Шкарлета, по состоянию на начало октября специалисты осмотрят более 25 тысяч учебных заведений нашей страны.
Почти 16,5 тысяч учебных заведений полностью готовы к очной учебе. Школы, в частности, готовы на 72%,
– заметил глава МОН.
Также он подчеркнул, что на 2023 год в бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда гривен на безопасность в школах.
В трети украинских школ изменили график каникул
Сколько школ имеют WiFi в укрытиях
1710 школ Украины, а это 7,44%, имеют WiFi в укрытиях, сообщили в Минцифре.
- Лидером является Львовская область. Она имеет 223 таких школ;
- Житомирская область имеет 146 таких учебных заведений;
- Днепропетровская – 140;
- Ивано-Франковская – 139.
Наименьшее количество школ, имеющих интернет в укрытиях, расположено в следующих областях:
- Запорожской – 7;
- Николаевской – 9;
- Харьковской – 19.
Также в Минцифре сообщили, что WiFi нет в 3127 школах. Относительно 17 623 таких учебных заведений у них нет информации.
Как сейчас идет обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.
- В Ровно учащиеся вернулись за парты с 31 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- А в Тернополе с 31 октября начинаются осенние каникулы в школах, сообщил мэр города Сергей Надал.
- По состоянию на 31 октября учащиеся более 7 тысяч школ в Украине вернулись к учебе после осенних каникул, сообщил глава МОН Сергей Шкарлетт.
- Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 тысячах 234 школах.
- В почти 3,6 тысяч школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.
- Окончательное решение об отдыхе учащихся принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.