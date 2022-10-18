Сколько учебных заведений в Украине имеют укрытия и являются безопасными для обучения
В Украине во время полномасштабной войны продолжают обустраивать надежные укрытия в школах. Так, все больше детей имеют возможность учиться офлайн.
Министр образования и науки Сергей Шкарлетт во время брифинга рассказал, что большинство заведений в Украине уже имеют укрытия. При этом безопасны и могут "спрятать" детей во время воздушной тревоги.
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Сколько учебных заведений являются безопасными
По словам министра, специалисты проверили более 25 тысяч учебных заведений. Почти 63% школ, садов и вузов в Украине имеют укрытия и отвечают требованиям безопасности.
Также Шкарлет добавил, что почти 70% школ готовы к очной или смешанной учебе. Работает офлайн или по смешанной форме 7700 школ. Еще более 5 тысяч школ – в онлайн-формате из-за ситуации с безопасностью.
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Какая сейчас ситуация с обучением в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.
- Очную учебу в нашем государстве, скорее всего, не отменят.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, планируют возобновить работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также возвращаются к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
- В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
- В Сумской области дети идут на каникулы, ведь регион подвергся массированным обстрелам со стороны России. В области повреждены линии электропередач и есть проблемы с отоплением.
- Решение о введении досрочных каникул и продолжении онлайн-обучения в других регионах будут принимать местные власти.
- Решение о том, как будут учиться дети на этой неделе, будут принимать родители вместе с местными властями.
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