Сколько учебных заведений в Украине имеют укрытия и являются безопасными для обучения

В Украине во время полномасштабной войны продолжают обустраивать надежные укрытия в школах. Так, все больше детей имеют возможность учиться офлайн.

Министр образования и науки Сергей Шкарлетт во время брифинга рассказал, что большинство заведений в Украине уже имеют укрытия. При этом безопасны и могут "спрятать" детей во время воздушной тревоги.

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Сколько учебных заведений являются безопасными

По словам министра, специалисты проверили более 25 тысяч учебных заведений. Почти 63% школ, садов и вузов в Украине имеют укрытия и отвечают требованиям безопасности.

Также Шкарлет добавил, что почти 70% школ готовы к очной или смешанной учебе. Работает офлайн или по смешанной форме 7700 школ. Еще более 5 тысяч школ – в онлайн-формате из-за ситуации с безопасностью.

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Какая сейчас ситуация с обучением в Украине

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.

Очную учебу в нашем государстве, скорее всего, не отменят.

С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, планируют возобновить работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.

Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также возвращаются к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.

В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.

В Сумской области дети идут на каникулы, ведь регион подвергся массированным обстрелам со стороны России. В области повреждены линии электропередач и есть проблемы с отоплением.

Решение о введении досрочных каникул и продолжении онлайн-обучения в других регионах будут принимать местные власти.

Решение о том, как будут учиться дети на этой неделе, будут принимать родители вместе с местными властями.

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