Проблемы с электроэнергией влияют и на процесс обучения. В частности, потому, что в городах и селах вынужденно выключают свет.

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Во Львове еду для школьников готовили на буржуйке

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в одной из школ города возникли временные проблемы с электроснабжением. Так что не было возможности нормально приготовить обед. Однако проблему удалось решить.



Во Львове еду для школьников готовили на буржуйке / фото Андрей Садовый

На этом фото вы видите, как проблему решили с помощью буржуйки. К сожалению, это наши новые реалии. Мы не знаем, какая зима нас ждет впереди,

– сообщил мэр Львова.

Также Садовый подчеркнул, что системные обстрелы электроподстанций и ТЭЦ заставляют быть готовыми к нестандартным решениям. А буржуйки, по его словам, необходимы для того, чтобы в случае длительного пребывания в укрытии или в отсутствии газа и электроэнергии была возможность согреться и приготовить еду. Конечно, все это при соблюдении четких правил безопасности.

Во Львове изменили график каникул в школах

Во Львове решили перенести осенние каникулы в школах. Все для того, чтобы дети учились, когда на улице еще тепло. Таким образом, в городе экономят электроэнергию.

Школам города предложили перенести на позднее осенние каникулы, сообщил глава городского управления образования Андрей Закалюк.