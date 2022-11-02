Проблеми з електроенергією впливають і на процес навчання. Зокрема через те, що у містах та селах вимушено вимикають світло.

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У Львові їжу для школярів готували на буржуйці

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в одній зі шкіл міста виникли тимчасові проблеми з електропостачанням. Тож не було змоги нормально приготувати обід. Однак проблему вдалось вирішити.



У Львові їжу для школярів готували на буржуйці / фото Андрій Садовий

На цьому фото ви бачите як проблему вирішили за допомогою буржуйки. На жаль, це наші нові реалії. Ми не знаємо, яка зима нас чекає попереду,

– повідомив мер Львова.

Також Садовий наголосив, що системні обстріли електропідстанцій та ТЕЦ змушують бути готовими до нестандартних рішень. А буржуйки, за його словами, необхідні для того, аби в разі тривалого перебування в укриті чи відсутності газу та електроенергії була можливість зігрітися та приготувати їжу. Звичайно, все це за умов дотримання чітких правил безпеки.

У Львові змінили графік канікул у школах

У Львові вирішили перенести осінні канікули у школах. Усе задля того, аби діти навчались, коли надворі ще тепло. Таким чином у місті економлять електроенергію.

Школам міста запропонували перенести на пізніше осінні канікули, повідомив очільник міського управління освіти Андрій Закалюк.