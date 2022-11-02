"Надо быть готовыми": во Львове еду для школьников готовили на буржуйках
Источник:Андрей Садовый
Россия продолжает обстреливать ракетами энергетические объекты Украины. Поэтому в регионах нашего государства значительные проблемы со светом.
Проблемы с электроэнергией влияют и на процесс обучения. В частности, потому, что в городах и селах вынужденно выключают свет.
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Во Львове еду для школьников готовили на буржуйке
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в одной из школ города возникли временные проблемы с электроснабжением. Так что не было возможности нормально приготовить обед. Однако проблему удалось решить.
Во Львове еду для школьников готовили на буржуйке / фото Андрей Садовый
На этом фото вы видите, как проблему решили с помощью буржуйки. К сожалению, это наши новые реалии. Мы не знаем, какая зима нас ждет впереди,
– сообщил мэр Львова.
Также Садовый подчеркнул, что системные обстрелы электроподстанций и ТЭЦ заставляют быть готовыми к нестандартным решениям. А буржуйки, по его словам, необходимы для того, чтобы в случае длительного пребывания в укрытии или в отсутствии газа и электроэнергии была возможность согреться и приготовить еду. Конечно, все это при соблюдении четких правил безопасности.
Во Львове изменили график каникул в школах
Во Львове решили перенести осенние каникулы в школах. Все для того, чтобы дети учились, когда на улице еще тепло. Таким образом, в городе экономят электроэнергию.
Школам города предложили перенести на позднее осенние каникулы, сообщил глава городского управления образования Андрей Закалюк.
Как сейчас идет обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.
- В Ровно учащиеся вернулись за парты с 31 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- А в Тернополе с 31 октября начинаются осенние каникулы в школах, сообщил мэр города Сергей Надал.
- По состоянию на 31 октября учащиеся более 7 тысяч школ в Украине вернулись к учебе после осенних каникул, сообщил глава МОН Сергей Шкарлетт.
- Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 тысячах 234 школах.
- В почти 3,6 тысячи школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.
- Окончательное решение об отдыхе учащихся принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.
- Шкарлетт отметил, что 94% учебных заведений Украины готовы к отопительному сезону.