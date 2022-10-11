Садовый рассказал, как будут учиться дети и студенты во Львове на этой неделе

Россияне продолжают терроризировать Украину ракетными ударами. В украинских городах за последние два дня часто раздаются взрывы.

Из-за ракетных ударов врага большинство учебных заведений Украины работают онлайн. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, как будут учиться дети и студенты во Львове в ближайшее время.

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Как будут учиться дети и студенты во Львове

На этой неделе, по словам Андрея Садового, детсады во Львове будут работать в формате дежурных групп.

Коммунальные школы, кружки и секции продолжают онлайн-обучение. При этом учителя будут находиться в учебных заведениях. Если родителям не с кем оставить ребенка, могут отвести его в школу.

Такой формат обучения, по словам мэра Львова, продлится до конца этой недели. Как дети будут учиться дальше, власти города сообщат в пятницу, 14 октября.

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