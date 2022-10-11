Из-за террора России обучение в учебных заведениях Львова претерпело изменения. Первый заммэра Львова Андрей Москаленко рассказал, как учатся дети 11 октября.

Читайте Школы Львова перевели на дистанционное обучение

Учеба во львовских школах сегодня, 11 октября, была отменена. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Важно, чтобы родители понимали, что их дети остаются дома. Однако учителя – на рабочих местах. Если будет возможность, выйдут на связь с учениками,

– уточнил Москаленко.

Все внешкольные заведения, кружки, секции во Львове также не работают.

Обратите внимание! Львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.

Во Львове прогремели взрывы, снова нет света

Сегодня, 11 октября, во Львове прозвучали около 12:02. В 12:08 взрывы подтвердил мэр Львова Андрей Садовый.

После взрывов в некоторых районах Львова пропал свет. По словам Андрея Садового, во Львове есть проблемы с электроэнергией.

Обстрел также подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По предварительной информации, произошел удар по объекту энергетики во Львовской области.