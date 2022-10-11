Через терор Росії навчання у закладах освіти Львова зазнало змін. Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, як вчаться діти 11 жовтня.

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Як вчаться діти у Львові 11 жовтня

Навчання у львівських школах сьогодні, 11 жовтня, скасували. Дитячі садочки працюють у режимі чергових груп.

Важливо, щоб батьки розуміли, що їхні діти залишаються вдома. Натомість вчителі – на робочих місцях. Якщо буде змога, вийдуть на зв'язок з учнями,

– уточнив Москаленко.

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