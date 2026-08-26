Такие рекомендации МОН изложило в письме № 1/17933-26 от 20 августа 2026 года, адресованном руководителям высших учебных заведений. Часть предложенных решений может напрямую повлиять на расписание студентов, формат занятий и работу университетских корпусов.

Могут ли студенты учиться по субботам?

Один из вариантов, который МОН предлагает рассмотреть университетам, – уплотнение учебного графика. Для этого осенью 2026 года и весной 2027-го учебные заведения могут использовать субботы, а учебный процесс для студентов невыпускных курсов при необходимости разрешается продлить и летом.

Речь идет именно о рекомендации, а не об обязательной шестидневной неделе для всех университетов. Каждое учебное заведение будет определять свой график в зависимости от ситуации и возможностей.

При необходимости часть обучения можно будет перенести в дистанционный формат. Это касается занятий, практической подготовки, контрольных мероприятий и индивидуальных заданий, тогда как очно МОН рекомендует проводить в первую очередь то, что невозможно качественно организовать онлайн.

Одновременно университетам рекомендуют подготовить больше материалов для асинхронной работы, чтобы студент мог учиться даже без постоянного подключения к занятию в режиме реального времени.

Что будет с обучением во время проблем со светом и теплом?

Если университет столкнется с критическим дефицитом энергоресурсов, обучение, работу необходимых служб и проживание студентов можно будет сосредоточить в наиболее защищенных и энергоэффективных зданиях. Помещения, которыми временно не будут пользоваться, МОН рекомендует законсервировать.

Особое внимание рекомендуется уделить студентам, которые в наибольшей степени зависят от университетской инфраструктуры, в частности сиротам и людям с временно оккупированных территорий. Для них в тех корпусах и общежитиях, которые продолжат работать, должны быть обеспечены надлежащие условия пребывания.

Университетам также рекомендуют постепенно отходить от ситуации, когда в качестве резерва остаются лишь отдельные генераторы. Среди возможных решений МОН называет гибридные солнечные электростанции, накопители энергии и системы бесперебойного питания для серверов и средств связи.

Наряду с этим учебным заведениям рекомендуют иметь резервные генераторы и запасы топлива, а там, где это необходимо, – другие источники энергии и топлива. Отдельное внимание уделяется стабильной работе систем отопления, освещения, водоснабжения и водоотведения.

Если собственных помещений для организации обучения будет недостаточно, университеты могут договариваться с местными властями, общинами, предприятиями, учреждениями культуры и спорта или другими учебными заведениями об использовании подходящих зданий.

От чего будет зависеть очное обучение

Для очного или смешанного формата одним из ключевых ограничений станет вместимость укрытий. В письме МОН прямо указано, что при организации такого обучения университеты должны ориентироваться на то, сколько людей реально могут вместить имеющиеся защитные сооружения.

Если в укрытиях планируется проводить отдельные занятия, они должны быть для этого приспособлены. Министерство рекомендует постепенно превращать такие помещения в укрытия двойного назначения, где при наличии вентиляции, автономного освещения, связи и отопления можно будет продолжать часть обучения.

Отдельно учебным заведениям напомнили о локальных системах оповещения о воздушной тревоге, которые должны работать не только в учебных корпусах, но и в общежитиях.

Подготовка касается и цифровых систем университетов. МОН рекомендует регулярно создавать резервные копии важных данных и использовать защищенные облачные сервисы, чтобы электронные ресурсы не терялись из-за перебоев или технических проблем.

Еще одно направление – психологическая поддержка студентов и сотрудников. Учебным заведениям рекомендуется предусмотреть меры, которые помогут снизить риск учебного и профессионального выгорания в условиях длительного стресса и неопределенности.