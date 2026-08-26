Такі рекомендації МОН виклало у листі № 1/17933-26 від 20 серпня 2026 року, адресованому керівникам закладів вищої освіти. Частина запропонованих рішень може безпосередньо вплинути на розклад студентів, формат занять і роботу університетських корпусів.

Чи можуть студенти навчатися по суботах?

Один із варіантів, який МОН пропонує розглянути університетам, – ущільнення навчального графіка. Для цього восени 2026 року та навесні 2027-го заклади можуть використовувати суботи, а освітній процес для студентів невипускних курсів за потреби дозволяють подовжити і влітку.

Йдеться саме про рекомендацію, а не про обов'язковий шестиденний тиждень для всіх університетів. Кожен заклад визначатиме свій графік залежно від ситуації та можливостей.

За необхідності частину навчання можна буде переносити в дистанційний формат. Це стосується занять, практичної підготовки, контрольних заходів та індивідуальних завдань, тоді як очно МОН радить проводити передусім те, що неможливо якісно організувати онлайн.

Одночасно університетам рекомендують підготувати більше матеріалів для асинхронної роботи, щоб студент міг навчатися навіть без постійного підключення до заняття наживо.

Що буде з навчанням під час проблем зі світлом і теплом?

Якщо університет зіткнеться з критичним дефіцитом енергоресурсів, навчання, роботу необхідних служб і проживання студентів можна буде зосередити у найбільш захищених та енергоефективних будівлях. Приміщення, якими тимчасово не користуватимуться, МОН радить законсервувати.

Особливу увагу рекомендують приділити студентам, які найбільше залежать від університетської інфраструктури, зокрема сиротам та людям із тимчасово окупованих територій. Для них у тих корпусах і гуртожитках, які продовжать працювати, мають забезпечити належні умови перебування.

Університетам також радять поступово відходити від ситуації, коли резервом залишаються лише окремі генератори. Серед можливих рішень МОН називає гібридні сонячні електростанції, накопичувачі енергії та системи безперебійного живлення для серверів і засобів зв'язку.

Разом із цим закладам рекомендують мати резервні генератори та запаси пального, а там, де це потрібно, – інші джерела енергії й палива. Окремо увагу звертають на стабільну роботу опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення.

Якщо власних приміщень для організації навчання буде недостатньо, університети можуть домовлятися з місцевою владою, громадами, підприємствами, закладами культури й спорту або іншими закладами освіти про використання придатних будівель.

Від чого залежатиме очне навчання

Для очного або змішаного формату одним із ключових обмежень стане місткість укриттів. У листі МОН прямо зазначено, що під час організації такого навчання університети мають орієнтуватися на те, скільки людей реально можуть вмістити наявні захисні споруди.

Якщо в укриттях планують проводити окремі заняття, вони повинні бути для цього пристосовані. Міністерство рекомендує поступово перетворювати такі приміщення на укриття подвійного призначення, де за наявності вентиляції, автономного освітлення, зв'язку та опалення можна буде продовжувати частину навчання.

Окремо закладам нагадали про локальні системи оповіщення про повітряну тривогу, які мають працювати не лише в навчальних корпусах, а й у гуртожитках.

Підготовка стосується і цифрових систем університетів. МОН радить регулярно створювати резервні копії важливих даних та використовувати захищені хмарні сервіси, щоб електронні ресурси не втрачалися через перебої або технічні проблеми.

Ще один напрям – психологічна підтримка студентів і працівників. Закладам рекомендують передбачити заходи, які допомагатимуть зменшувати ризик навчального та професійного вигорання в умовах тривалого стресу й невизначеності.