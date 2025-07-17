17 июля Верховная Рада Украины согласовала обновленный состав Кабинета Министров. Главой правительства стала Юлия Свириденко, которая до этого была первым вице-премьером.

Министром образования и науки Украины будет Оксен Лисовой. Он сохранил за собой кресло главы МОН, отмечает 24 Канал.

Смотрите также "Байкер, который бросил бизнес": интересные факты о действующем министре образования Оксена Лисового

Кто будет возглавлять МОН?

Накануне обновления правительства нардеп Ярослав Железняк сообщал, что действующий министр образования и науки останется в должности.

Хотя за день до того нардеп сообщал о смене главы образовательного ведомства. По тогдашним данным Железняка, заменить Лисового на посту министра должен был его заместитель Андрей Витренко. При этом его должны были назначить и.о. министра образования и науки.

Отметим, что Оксена Лисового назначили на должность главы МОН 21 марта 2023 года.

Оксен Лисовой – ученый, воин и экс-директор Малой академии наук. Как он выполняет обещания на должности, мы писали здесь.

Смотрите также Железняк раскрыл, кто будет министром образования в правительстве Свириденко

Мог ли Андрей Витренко возглавить МОН?