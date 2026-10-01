В частности, этот предмет был введен в 275 вузах для 237 616 студентов и в 673 колледжах для 176 615 учащихся. Об этом сообщает МОН Украины.

Что будут изучать студенты

Программа поможет студентам сформировать знания и навыки для действий в условиях угроз безопасности, сохранения жизни и здоровья, оказания домедицинской помощи и готовности к национальному сопротивлению.

Важно! Изучение дисциплины не предусматривает принесения военной присяги, прохождения медосмотра, прибытия в ТЦК и СП, пребывания на полигонах, получения военно-учетной специальности или приобретения статуса военнообязанного.

Отдельное направление работы – подготовка преподавателей.

МОН сформировало и направило в Министерство обороны для проработки проект расчета по повышению квалификации 541 преподавателя "Основ национального сопротивления" в военных высших учебных заведениях и военных учебных подразделениях вузов, относящихся к сфере управления Минобороны.