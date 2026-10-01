Зокрема дисципліну запровадили у 275 вишах для 237 616 студентів та у 673 коледжах для 176 615 здобувачів. Про це інформує МОН України.

Що вивчатимуть студенти

Програма допоможе студентам сформувати знання й навички для дій в умовах безпекових загроз, збереження життя і здоров’я, надання домедичної допомоги та готовності до національного спротиву.

Важливо! Вивчення дисципліни не передбачає складання Військової присяги, проходження медогляду, прибуття до ТЦК та СП, перебування на полігонах, здобуття військово-облікової спеціальності чи набуття статусу військовозобов’язаного.

Окремий напрям роботи – підготовка викладачів.

МОН сформувало та направило до Міністерства оборони для опрацювання проєкт розрахунку щодо підвищення кваліфікації 541 викладача «Основ національного спротиву» у військових закладах вищої освіти і військових навчальних підрозділах ЗВО, що належать до сфери управління Міноборони.