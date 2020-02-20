Остатки образовательной субвенции направят на пожарную безопасность в школах

Остатки образовательной субвенции за 2019 год планируют направить на улучшение пожарной безопасности в школах. Также за эти деньги будут покупать школьные автобусы, учебники.

Такое постановление принял Кабинет Министров, пишет пресс-служба МОН.

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По словам министра образования и науки Украины Анны Новосад, пожарная безопасность должна быть в приоритете для власти.

Этим решением наше правительство акцентирует внимание, что пожарная безопасность школ должна быть одним из приоритетов для местной власти. Ведь она напрямую касается безопасности учеников, учителей и всех, кто находится в учреждениях. Наше решение дает возможность использовать больше ресурса на противопожарные мероприятия и повышать их эффективность,

– отметила Новосад.

В целом за 2019 год неиспользованная образовательная субвенция составляет 3 миллиарда 355 миллионов 866,3 гривны.

Куда еще будут направлять остатки субвенции

на приобретение школьных автобусов

обновление учебной и материально-технической базы;

приобретение учебников и пособий (в том числе электронных);

оснащение учебных заведений средствами обучения по физике, химии, биологии, географии, математики, учебными компьютерными комплексами с мультимедийными средствами обучения;

подключение учебных заведений к Интернету;

строительство, реконструкцию, капитальный и ремонт туалетов.

Сообщается, что в 2020 году образовательная субвенция на Новую украинскую школу выросла на 17% по сравнению с прошлым годом. В местные бюджеты было выделено 1,4 миллиарда гривен.

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Что такое образовательная субвенция?

Дополнительные деньги из государственного бюджета для местного. Они выделяются для выполнения конкретных задач. Например, строительство дополнительного корпуса для школы, или ремонт имеющихся помещений. Также за счет образовательной субвенции выплачиваются заработные платы для педагогов.