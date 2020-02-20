Залишки освітньої субвенції направлять на пожежну безпеку в школах

Залишки освітньої субвенції за 2019 рік планують направити на покращення пожежної безпеки у школах. Також за ці гроші купуватимуть шкільні автобуси, підручники.

Таку постанову ухвалив Кабінет Міністрів, пише пресслужба МОН.

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За словами міністерки освіти та науки України Ганни Новосад, пожежна безпека повинна бути в пріоритеті для влади.

Цим рішенням наш Уряд акцентує увагу, що пожежна безпека шкіл має бути одним із пріоритетів для місцевої влади. Адже вона напряму стосується безпеки учнів, учителів та усіх, хто знаходиться у закладах. Наше рішення дає можливість використовувати більше ресурсу на протипожежні заходи та підвищувати їхню ефективність,

– відзначила Новосад.

Загалом за 2019 рік невикористана освітня субвенція становить 3 мільярди 355 мільйонів 866,3 гривні.

Куди ще направлятимуть залишки субвенції

придбання шкільних автобусів;

оновлення навчальної та матеріально-технічної бази;

придбання підручників і посібників (у тому числі електронних);

оснащення закладів освіти засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання;

підключення закладів освіти до Інтернету;

будівництво, реконструкція, капітальний та ремонт туалетів.

Повідомляється, що у 2020 році освітня субвенція на Нову українську школу зросла на 17% у порівнянні з тогорічною. В місцеві бюджети було виділено 1,4 мільярда гривень.

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Що таке освітня субвенція?Додаткові гроші з державного бюджету для місцевого. Вони виділяються для виконання конкретних завдань. Наприклад, будівництво додаткового корпусу для школи, або ремонт наявних приміщень. Також за рахунок освітньої субвенції виплачуються заробітні плати для педагогів.