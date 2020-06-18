Освобождение выпускников от ГИА: что будет с ВНО и свидетельствами
От составления государственной итоговой аттестации будут освобождать школьников, студентов колледжей и профтехнических учебных заведений. В конце июня все выпускники получат свидетельства о среднем образовании вместе с приложениями. В документах будет указано об освобождении от ГИА.
Сейчас Минобразования работает над механизмом внесения оценки ВНО в приложение свидетельства. Предложение уже поддержал профильный комитет Рады. Об этом в эфире "1+1" рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, сообщает 24 канал.
Что будет со свидетельствами и ВНО
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"Это должно выглядеть так: в июне все получают свидетельства и приложения, человек сдает ВНО, а после решает – хочет вписать в приложение оценку ВНО, может это сделать. Процедуру сейчас устанавливают", – пояснил Горбачев.
Можно ли не сдавать ВНО
Никоим образом попасть в университет или академию без ВНО не получится,
- отметил образовательный омбудсмен.
Что известно об освобождении от ГИА
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предусматривающий освобождение выпускников школ от государственной итоговой аттестации. Однако документ предлагает разрешить пройти ВНО желающим.
- Инициатива президента связана с пандемией COVID-19. Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций согласовал законопроект президента. Теперь документ должны рассмотреть нардепы в самом парламенте.
- В Украинском центре оценивания качества образования и премьер Денис Шмигаль тем временем уверяют, что отменять ВНО в 2020 году нет оснований.
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