От составления государственной итоговой аттестации будут освобождать школьников, студентов колледжей и профтехнических учебных заведений. В конце июня все выпускники получат свидетельства о среднем образовании вместе с приложениями. В документах будет указано об освобождении от ГИА.

Сейчас Минобразования работает над механизмом внесения оценки ВНО в приложение свидетельства. Предложение уже поддержал профильный комитет Рады. Об этом в эфире "1+1" рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, сообщает 24 канал.

Что будет со свидетельствами и ВНО

Важно Комитет Рады согласовал законопроект Зеленского об освобождении от ГИА выпускников

"Это должно выглядеть так: в июне все получают свидетельства и приложения, человек сдает ВНО, а после решает – хочет вписать в приложение оценку ВНО, может это сделать. Процедуру сейчас устанавливают", – пояснил Горбачев.

Можно ли не сдавать ВНО

Никоим образом попасть в университет или академию без ВНО не получится,

- отметил образовательный омбудсмен.

Что известно об освобождении от ГИА

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предусматривающий освобождение выпускников школ от государственной итоговой аттестации. Однако документ предлагает разрешить пройти ВНО желающим.

Инициатива президента связана с пандемией COVID-19. Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций согласовал законопроект президента. Теперь документ должны рассмотреть нардепы в самом парламенте.

В Украинском центре оценивания качества образования и премьер Денис Шмигаль тем временем уверяют, что отменять ВНО в 2020 году нет оснований.

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