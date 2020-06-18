Від складання державної підсумкової атестації звільнятимуть школярів, студентів коледжів і профтехнічних закладів освіти. Наприкінці червня всі випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту разом із додатками. В документах буде вказано про звільнення від ДПА.

Зараз Міносвіти працює над механізмом внесення оцінки ЗНО у додаток свідоцтва. Пропозицію вже підтримав профільний комітет Ради. Про це в ефірі "1+1" розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов, повідомляє 24 канал.

Що буде зі свідоцтвами та ЗНО

Важливо Комітет Ради погодив законопроєкт Зеленського про звільнення від ДПА випускників

"Має це виглядати так: у червні всі отримують свідоцтва і додатки, людина здає ЗНО, а після того вирішує – чи хоче вписати в додаток оцінку ЗНО, може це зробити. Процедуру зараз встановлюють", – пояснив Горбачов.

Чи можна не здавати ЗНО

Жодним чином потрапити до університету чи академії повз ЗНО не вийде,

– наголосив освітній омбудсмен.

Що відомо про звільнення від ДПА

Президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт, що передбачає звільнення випускників шкіл від державної підсумкової атестації. Однак документ пропонує дозволити пройти ЗНО охочим.

Ініціатива президента пов’язана з пандемією COVID-19. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій погодив законопроєкт президента. Тепер документ мали б розглянути нардепи в самому парламенті.

В Українському центрі оцінювання якості освіти та прем'єр Денис Шмигаль тим часом запевняють, що скасовувати ЗНО у 2020 році немає підстав.

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Правила проведення ЗНО в Україні в період карантину / Інфографіка 24 каналу