Украинский военнослужащий, поэт, музыкант и активист Павел Вышебаба родился в Краматорске, который стал одним из первых городов, оккупированных россиянами. По его словам, захватчики аргументировали свое вторжение тем, что они с местными разговаривают на одном языке (на русском) и поэтому якобы принадлежат к одной стране. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какие советы дал Вышебаба

Весной 2014 года будущий командир отделения 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша перешел на украинский язык. В том числе и для того, чтобы лишить оккупантов языкового аргумента. Как вспоминает Вышебаба, тогда у него "словно переключатель какой-то сработал".

По его подсчетам, 30-40% украинцев колеблются. Он призвал работать с этой группой людей и побуждать попробовать говорить по-украински. Наш защитник считает важным поддерживать тех, кто хочет говорить по-украински, но кому по тем или иным причинам это трудно делать.

Потому музыкант дал несколько советов украинцам, которые тоже хотят перейти на родной язык.

Если вы не готовы прямо сейчас перейти на украинский во всех сферах своей жизни, переведите гаджеты на украинский, переведите все поисковые системы в социальных сетях, начните общаться на украинском,

– объяснил Вышебаба.

Воин ВСУ посоветовал таким людям общаться на украинском языке с кассирами, продавцами, официантами, даже если это будут короткие диалоги. Постепенно эти беседы станут длиннее. Со временем начнется переход на украинский в разговорах с родственниками.

Поставьте себе цель: сегодня я перехожу на украинский – точка. Начните с малого, идите маленькими шагами,

– подчеркнул военнослужащий.

Вышебаба признался, что он начал думать по-украински только через 3 месяца после перехода на родной язык. Сам он сразу перешел на украинский во всех сферах, однако это было непросто. Поэтому активист советует другим людям постепенно переходить на родной язык.

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