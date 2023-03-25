Особенно тяжело подъем утром часом раньше дается школьникам. Как научить детей просыпаться раньше, читайте на 24 Канале.

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Как научить ребенка просыпаться раньше

Эксперты предостерегают: из-за "перевода часов" дети могут быть более эмоциональными, страдать от изменений настроения, иметь проблемы со сном. Дополнительным катализатором в этом случае может быть стресс на фоне войны. Однако конкретные советы помогут привыкнуть к "новому" времени без ущерба здоровью и дополнительного стресса.

Прежде всего следуйте таким советам:

ужинать нужно минимум за 3 – 4 часа до сна;

не следует пить кофе после 14 часов дня;

спать следует ложиться на 15 – 20 минут раньше;

перед сном не стоит "сидеть в гаджетах" – лучше почитать книгу или послушать умиротворяющую музыку;

не забудьте проветрить комнату перед сном;

после пробуждения солнечный свет должен попадать на сетчатку глаза.

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Также специалисты советуют родителям:

сначала проанализируйте продолжительность сна ребенка; школьник должен спать необходимое для него количество часов и выспаться;

перед сном следует обеспечить ребенку чувство комфорта, чтобы в течение ночи организм отдыхал;

просыпаться утром легче, если вечерние дела ребенок сделал;

можете перед сном также почитать какую-нибудь сказку или поговорить с ребенком, обменяться с ним и похвалить своих малышей. Так она лучше настроится на сон;

объяснимость ребенку, почему он должен просыпаться раньше.

Эти советы помогут вашему ребенку без ущерба для здоровья и стресса пережить переход на летнее время.