Особливо важко підйом зранку на годину раніше дається школярам. Як навчити дітей прокидатися раніше, читайте на 24 Каналі.

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Як навчити дитину прокидатися раніше

Експерти застерігають: через "переведення годинників" діти можуть бути емоційнішими, страждати від змін настрою, мати проблеми зі сном. Додатковим каталізатором у цьому разі може бути ще й стрес на тлі війни. Однак конкретні поради допоможуть звикнути до "нового" часу без шкоди для здоров'я та додаткового стресу.

Перш за все дотримуйтесь таких порад:

вечеряти треба мінімум за 3 – 4 години до сну;

не варто пити каву після 14 години;

спати варто лягати на 15 – 20 хвилин раніше;

перед сном не варто "сидіти у гаджетах" – краще почитати книгу чи послухати заспокійливу музику;

не забудьте провітрити кімнату перед сном;

після пробудження сонячне світло повинно потрапляти на сітківку ока.

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Також фахівці радять батькам:

спочатку проаналізуйте тривалість сну дитини; школяр має спати необхідну для нього кількість годин і виспатися;

перед сном варто забезпечити дитині відчуття комфорту, щоб протягом ночі організм відпочивав;

прокидатись вранці легше, якщо вечірні справи дитина зробила;

можете перед сном також почитати якусь казку чи поговорити з дитиною, обмінятися з нею та похвалити свою малечу. Так вона краще налаштується на сон;

поясність дитині, чому вона має прокидатися раніше.

Ці поради допоможуть вашій дитині без шкоди для здоров'я та стресу пережити перехід на літній час.