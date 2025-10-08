Это показало видео, которое опубликовала учительница Алина Мец в своем тиктоке, рассказывает 24 Канал. На чем она подловила своих учеников и какую дискуссию тема списывания вызвала в сети – читайте дальше.

Как просто учителю понять, что ученик списал?

Современный мир предоставляет доступ к любой информации. Но современные школьники, несмотря на доступ к информации, не умеют списать правильный ответ на контрольной и даже искать его.

Как легко обнаружить списывание, своим опытом поделилась учительница зарубежной литературы Алина Мець. Во время промежуточной тематической проверки, ответы детей продемонстрировали, что они списали ответ из интернета, но списали его – неправильно. И причина в неумении логически думать и даже формулировать запрос поиска.

Вопрос короткого теста, напомним – по зарубежной литературе, сформулирован как – "Кто написал "Энеиду"?".

Часть учеников ответила – Котляревский. Ведь именно такой первый ответ выдает интернет на запрос. Однако, этот ответ – неправильный, потому что произведение этого писателя изучают в курсе украинской литературы, а не зарубежной.

И этот пример демонстрирует несколько моментов: как легко учителю выявить списывание, неумение детей списать и логически мыслить даже при доступе к возможностям.

Списано: смотрите видео

Как отреагировали подписчики?

Этот пост распространили другие педагоги в своих социальных сетях, в том числе и в Threads. Которые отреагировали на ситуацию и поделились собственным опытом по списыванию.

В частности доказали, что современные школьники действительно не умеют списывать, даже, если информация под носом. И является ли это проблемой.

Пост вызвал ряд комментариев, от педагогов, которые делились примерами неудачного списывания из своего опыта. Другие корреспонденты вспоминали, как сами списывали будучи учениками или студентами и как на такие случаи реагировали педагоги.

Не обошлось и без хейта – что, мол, учительница неправильно сформулировала вопрос, не научила детей предмету, поэтому они не знают элементарного ответа. Ну и конечно, что нынешнее образование и учителя не учат детей, а так – отбывают день на работе. Поэтому дети не умеют мыслить, выстраивать логическую связь и им неинтересно учиться. О том, что контрольные, тем более на уроках зарубежной, вообще не нужны, потому что никто того помнить не будет и в жизни оно не понадобится.

Ну и конечно, часть комментаторов и не знали о "Энеиде" Виргилия, и написали, что такой вопрос для детей некорректный, следовало дать больше уточнений детям.

Кажется, что такая привычная тема, которую можно воспринять как шуточную, показывает какие проблемы стоят перед нашими детьми.