Но почему об одних предметах мы говорим "лежат", а о других – "стоят"? И действительно ли дело только в форме? Рассказываем со ссылкой на объяснение лингвиста Марии Словолюб.

Почему книга лежит, а стакан стоит на столе?

"Книга лежит на столе", "ваза стоит на столе", "бокал стоит", а "ложка лежит". Почему мы говорим именно так?

В украинском языке слова "сидеть", "стоять", "лежать", "висеть" называются позиционными словами. Они описывают не только то, где расположен предмет, но и то, как он расположен в пространстве.

Но есть еще один интересный момент: эти глаголы описывают не только форму предмета, но и его положение, а также способ расположения.

На первый взгляд, все зависит от формы предмета. Что имеет плоскую основу или расположено горизонтально, обычно "лежит", а что имеет вертикальное положение, – "стоит". Впрочем, не все так просто.

"Стоять" может означать и действие в отношении предмета – его поставили, и он находится в устойчивом положении на опоре.

Поэтому тарелка – стоит, потому что опирается на свое дно, которое является ее опорой. Но если мы перенесем тарелку в раковину, то она может изменить положение – лежать среди другой посуды или быть перевернутой.

А что касается ножа, ложки и вилки? У этих столовых предметов нет четко выраженного дна или основания, поэтому их кладут горизонтально на стол. Но если специально их поставить, например в стакан, то они уже – стоят.

Например, телефон может "лежать на столе", но если мы поставим его вертикально, вполне естественно сказать, что он "стоит". Книга может лежать на столе, но если поставить ее на полку вертикально, она уже "стоит на полке".

Поэтому естественно сказать:

книга лежит на столе;

тарелка стоит;

ложка лежит;

телефон лежит;

ваза стоит;

чашка стоит;

бокал стоит;

ложка лежит.

Итак, украинский язык ориентируется прежде всего на положение предмета, а не просто на его название.

Есть еще одна интересная особенность. "Стоять" в украинском языке может означать не только нахождение в вертикальном положении. Например, мы говорим "блюдо стоит в холодильнике", "молоко стоит на столе", хотя эти предметы могут быть вовсе не вертикальными в физическом смысле. Здесь "стоять" означает располагаться где-то относительно поверхности, быть размещенным или оставаться без движения.

Итак, "лежать" и "стоять" – это не механическое правило "плоское – лежит, высокое – стоит". Украинский язык описывает способ расположения предмета в конкретной ситуации.

От чего зависит положение посуды: смотрите видео от Марии Словолюб

Интересная ситуация с птичкой – почему она сидит на ветке? Здесь стоит учитывать положение тела живого существа и то, что птица, после полета, именно – садится. Но если это будет чучело, то оно уже "стоит", потому что будет иметь какую-то опору, на которую его поставили на полку.

И именно поэтому один и тот же предмет в зависимости от положения может и "стоять", и "лежать".