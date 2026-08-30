Але чому про одні предмети ми кажемо "лежать", а про інші – "стоять"? І чи справді справа лише у формі? Розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.

Чому книжка лежить, а склянка стоїть на столі?

"Книжка лежить на столі", "ваза стоїть на столі", "келих стоїть", а "ложка лежить". Чому ми говоримо саме так?

В українській мові слова "сидіти", "стояти", "лежати", "висіти" називають позиційними словами. Вони описують не лише те, де розташований предмет, а й те як він розташований у просторі.

Але є цікавіший момент: ці дієслова описують не лише форму предмета, а його положення та спосіб розташування.

На перший погляд, усе залежить від форми предмета. Те, що має пласку основу або розташоване горизонтально, зазвичай "лежить", а те, що має вертикальне положення, – стоїть". Втім, не все так просто.

"Стояти", може означати і дію стосовно предмета – його поставили, і він перебуває у стійкому положенні на опорі.

Тому тарілка – стоїть, бо спирається на своє дно, яке є її опорою. Але якщо ми перемістимо тарілку у раковину, то вона може змінити положення – лежати серед іншого посуду чи бути перевернутою.

А як щодо ножа, ложки і виделки? У цих столових предметів немає виразного дна чи основи, тому їх кладуть горизонтально на стіл. Але якщо зумисно їх поставити, наприклад у склянку, то вони вже – стоять.

Наприклад, телефон може "лежати на столі", але якщо ми поставимо його вертикально, цілком природно сказати, що він "стоїть". Книжка може лежати на столі, але якщо поставити її на полицю вертикально, вона вже "стоїть на полиці".

Тому природно сказати:

книжка лежить на столі;

тарілка стоїть;

ложка лежить;

телефон лежить;

ваза стоїть;

чашка стоїть;

келих стоїть;

ложка лежить.

Отже, українська мова орієнтується передусім на положення предмета, а не просто на його назву.

Є ще одна цікава особливість. "Стояти" в українській мові може означати не лише перебуванння у вертикальному положенні. Наприклад, ми кажемо "страва стоїть у холодильнику", "молоко стоїть на столі", хоча ці предмети можуть бути зовсім не вертикальними у фізичному сенсі. Тут "стояти" означає розташувуватися десь відносно поверхні, бути розміщеним або залишатися без руху.

Отже, "лежати" і "стояти" – це не механічне правило "пласке – лежить, високе – стоїть". Українська мова описує спосіб розташування предмета в конкретній ситуації.

Від чого залежить положення посуду: дивіться відео від Марії Словолюб

Цікава ситуація з пташкою – чому вона сидить на гілці? Тут варто враховувати позицію тіла живої істоти і те, що птах після польту саме – сідає. Але якщо це буде опудало, то воно уже "стоїть", бо буде мати якусь опору, на яку його поставили на полицю.

І саме тому одна й та сама річ залежно від положення може і "стояти", і "лежати".