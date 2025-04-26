"О Боже": какие слова не стоит употреблять в рассказе о поездке на сакуры

В Украине, несмотря на капризную погоду, наконец расцвели сакуры. Поэтому украинцы спешат полюбоваться этим розовым чудом.

Самые пышные они, конечно, в Ужгороде. Как полюбоваться этим розовым раем и потом не испортить рассказ суржиком, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно".

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Как правильно рассказать о поездке на сакуры

У сто пятой подборке подскажем, где вы чаще всего можете допускать ошибки. В частности, употреблять суржиковые слова.

Билет на поезд не так уж и легко купить в апреле в вышеупомянутый Ужгород. Во время цветения сакур все едут увидеть розовый рай в сердце Закарпатья.

Апрєль – квітень;

білет і квиток;



Сакура в Ужгороде / фото Марии Волошин

Обратите внимание! Білет – карточка с вопросами для тех, кто сдает экзамен или зачет; ценные бумаги. Квиток – документ, который удостоверяет принадлежность к организации; купленная карточка, дающая право проезда, посещения музея и тому подобное.

поїзд – потяг;

Ужгородська область – Закарпатська область;

розовий – рожевий;

сердце – серце;

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Не удивляйтесь, если у каждого дерева в период цветения сакур, в частности на выходных, будет толпа.

сфотографірувати – сфотографувати;

толпа людей – натовп;

цвіти – квіти;

іздалєка – здалека;

Поэтому цветы можно быстренько сфотографировать вблизи, а потом ими полюбоваться еще издалека.



Сакура в Ужгороде / фото Марии Волошин

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