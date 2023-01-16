В частности, в Черкассах очно сейчас учится только треть школьников. Как будут учаться в школах Ровно, Тернополя, Черкасс, читайте в материале 24 Канала.

Читайте Когда ученики в Хмельницком, Черновцах, Николаеве возвращаются на обучение после зимних каникул

Как будут учиться дети в Ровно

16 января школьники в Ровно снова сели за парты после трехнедельных каникул. Учебные заведения будут работать в зависимости от возможности принимать детей в укрытиях на время тревоги. Так, часть школ дежурит учеников дистанционно и офлайн классы. В других школах из-за постоянных отключений света сократили уроки: дети учатся офлайн в пределах светового дня, пишет radiotrek.rv.ua.

К слову, на весенний отдых ученики в Киеве пойдут 27 марта и вернутся на учебу 2 апреля.

Как учатся ученики в Тернополе

В Тернополе второй обучающий семестр также начался 16 января. Руководитель управления образования и науки горсовета Ольга Похиляк рассказала "Файному мисту", что каждая школа сама определяет, как будут учиться ученики. Формат согласовывает администрация школы.

Дети могут учиться очно, ведь у каждой школы в городе есть укрытия. Но ученики имеют право получать образование и по смешанной системе, если места в хранилище хватает не всем.

На весенние каникулы тернопольские школьники должны уйти 27 марта и вернуться на учебу 2 апреля.

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Учатся ли ученики в Черкассах очно

В Черкассах только треть школьников начали обучение во втором семестре офлайн, рассказал Суспильному руководитель департамента образования и гуманитарной политики Богдан Белов.

При этом добавил, что количество детей, желающих учиться очно, все время увеличивается. Однако в городе могут офлайн работать только школы, которые имеют надежные укрытия.