Зокрема, у Черкасах очно зараз вчиться лише третина школярів. Як загалом навчатимуться учні у школах Рівного, Тернополя, Черкас, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як вчитимуться діти у Рівному

16 січня школярі у Рівному знову сіли за парти після тритижневих канікул. Навчальні заклади працюватимуть залежно від спроможності приймати дітей в укриттях на час тривоги. Так, частина шкіл чергує класи, що вчаться дистанційно та офлайн. В інших школах через постійні відключення світла скоротили уроки: діти вчаться офлайн у межах світлового дня, пише radiotrek.rv.ua.

До слова, на весняний відпочинок учні у Рівному підуть 27 березня і повернуться на навчання 2 квітня.

Як вчаться учні у Тернополі

У Тернополі другий навчальний семестр також розпочався 16 січня. Очільниця управління освіти і нaуки міськради Ольгa Похиляк розповілa "Фaйному місту", що кожна школа сама визначає, як вчитимуться учні. Формат погоджує адміністрація школи.

Діти можуть вчитися очно, адже кожна школа у місті має укриття. Але учні мають право здобувати освіту і за змішаною системою, якщо місця у сховищі вистачає не всім.

На весняні канікули тернопільські школярі мають піти 27 березня і повернутися на навчання 2 квітня.

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Чи вчаться учні у Черкасах очно

У Черкасах лише третина школярів розпочали навчання у другому семестрі офлайн, розповів Суспільному очільник департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Бєлов.

При цьому додав, що кількість дітей, які хочуть вчитися очно, весь час збільшується. Однак у місті можуть офлайн працювати лише ті школи, які мають надійні укриття.