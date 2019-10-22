Полиция проверит медицинский университет имени Богомольца: детали
Суд обязал правоохранителей провести расследование из-за подозрительных тендеров в Национальном медицинском университете имени Богомольца.
Несколько месяцев назад, экспертная организация State Watch сообщала о проверки в университете имени Богомольца, пишет "Экономическая правда". В результате оказалось, что в университете многочисленные проблемы с использованием бюджетных денег и непрозрачными тендерами.
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Фигурантом дела является бывшая ректор университета Екатерина Амосова.
В связи с выявленными нарушениями, юристы организации подали заявление в полицию. Впрочем правоохранители проигнорировали заявление.
Тогда представители State Watch обратились в Белоцерковский горрайонный суд Киевской области, который удовлетворил жалобу на бездействие полицейских.
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Что известно о скандале в университете имени Богомольца?
– В течение 2015-2018 годов проректору университета Александру Никитюку незаконно начислялись премии и надбавки из бюджета университета.
– Общая сумма незаконных выплат составляет 746,5 тысяч гривен.
– Такие нарушения допустила бывшая ректор университета Екатерина Амосова.
– Действия фигурантов дела подпадают под часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах).
Расследование коррупционных схем в университете имени Богомольца – смотрите видео:
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