Поліція перевірить медичний університет імені Богомольця: деталі

Суд зобов'язав правоохоронців провести розслідування через підозрілі тендери в Національному медичному університеті імені Богомольця.

Кілька місяців тому, експертна організація State Watch повідомляла про перевірки в університеті імені Богомольця, пише "Економічна правда". В результаті виявилось, що в університеті численні проблеми з використанням бюджетних грошей та непрозорими тендерами.

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Фігурантом справи є колишня ректорка університету Катерина Амосова.

У зв'язку з виявленими порушеннями, юристи організації подали заяву до поліції. Втім правоохоронці проігнорували заяву.

Тоді представники State Watch звернулися до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, який задовольнив скаргу на бездіяльність поліцейських.

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Що відомо про скандал в університеті імені Богомольця?

– Протягом 2015-2018 років проректору університету Олександру Никитюку незаконно нараховувались премії та надбавки з бюджету університету.

– Загальна сума незаконних виплат становить 746,5 тисяч гривень.

– Такі порушення допустила колишня ректорка університету Катерина Амосова.

– Дії фігурантів справи підпадають під частину 5 статті 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах).

Розслідування корупційних схем в університеті імені Богомольця – дивіться відео: