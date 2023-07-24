Учащимся, желающим изучать военное дело, доступно еще одно заведение специализированного образования. Новое военное училище было открыто в Полтаве.

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Новое военное училище

Поступить в лицей с усиленной военно-физической подготовкой могут выпускники 9 классов, которым интересно изучать военное дело. Заведение уже начало прием документов. Прием документов продлится до 28 июля.

Зачисление в лицей производится на конкурсной основе. Здесь учитывают результаты вступительных экзаменов, медицинское освидетельствование и психологическое обследование.

В этом году мы будем набирать до 90 юношей и девушек. У учеников будет полный пансион, обеспечены питанием, одеждой. Они будут получать общее образование со специализацией военной подготовки,

– рассказал полковник запаса Александр Баленко.

Решение о создании военного лицея в Полтаве было принято еще в мае. Он разместится в одном из лицеев, к осени там должны завершить косметический ремонт. Название лицея еще выбирают, ему хотят дать имя одного из защитников Украины.