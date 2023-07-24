Учням, які бажають вивчати військову справу, доступний ще один заклад спеціалізованої освіти. Нове військове училище відкрили у Полтаві.

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Нове військове училище

Вступити у ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою можуть випускники 9-х класів, яким цікаво вивчати військову справу. Заклад освіти вже розпочав прийом документів. Прийом документів триватиме до 28 липня.

Зарахування у ліцей відбувається на конкурсній основі. Тут враховують результати вступних випробувань, медичний огляд та психологічне обстеження.

У цьому році ми набиратимемо до 90 юнаків і дівчат. Учні матимуть повний пансіон, будуть забезпечені харчуванням, одягом. Вони здобуватимуть загальну освіту зі спеціалізацією військової підготовки,

– розповів полковник запасу Олександр Баленко.

Рішення про створення військового ліцею у Полтаві прийняли ще у травні. Він розташується в одному з ліцеїв, до осені там повинні завершити косметичний ремонт. Назву ліцею ще обирають, йому хочуть дати ім'я одного із захисників України.