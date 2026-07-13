Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины. Какие основные факты и даты должны знать абитуриенты, читайте далее.

Что нужно знать о поступлении на бакалавриат

Те, кто в этом году поступает на бакалавриат, должны выполнить следующие шаги:

выбрать специальности и вузы;

зарегистрировать личный кабинет на веб-портале vstup.edbo.gov.ua (регистрация началась 1 июля, подавать заявления на бакалавриат можно с 19 июля по 1 августа);

подать можно не более 10 заявлений, из них до 5 – на бюджет;

каждому заявлению необходимо присвоить приоритет – порядковый номер, где номер 1 означает наиболее желаемый вариант (изменить приоритет будет невозможно);

часть специальностей пользуется особой поддержкой государства – большее количество бюджетных мест и повышенные гранты (образование, естественные науки, математика, инженерия, сельское хозяйство, транспорт и услуги, безопасность и оборона и т. д.).

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Какие даты вступительной кампании нужно запомнить

1 июля Начало регистрации электронных кабинетов 15 октября Завершение работы электронных кабинетов 3 июля Начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования 10 июля (в 18:00) (только на контракт – в 18:00 25 июля) Окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования 19 июля Начало подачи заявлений абитуриентами 1 августа (в 18:00) Окончание подачи заявлений Не позднее 6 августа Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом) До 11 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения До 13 августа Зачисление на бюджет и по контракту (заявления с приоритетом)

Как происходит поступление на бюджет и по контракту

Для поступления на бакалавриат основным критерием отбора являются результаты НМТ. Также можно использовать результаты тестирования за 2023, 2024 или 2025 годы.

Для украинцев, окончивших школу в Европе в 2025 или 2026 году, вместо НМТ могут быть приняты результаты национальных выпускных экзаменов.

Абитуриенты из временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий участвуют в конкурсе по результатам НМТ и могут претендовать на бюджетные места по квоте-2.

Дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также другие категории абитуриентов по квоте-1 также поступают по результатам НМТ, но участвуют в конкурсе в рамках отдельной квоты.

Вместо НМТ проходят только внутреннее собеседование в университете:

ветераны войны (в частности, лица с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий);

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

абитуриенты, которым отказано в регистрации на НМТ из-за невозможности создания особых (специальных) условий.

Полный перечень правил поступления, в частности условия применения квот, особенности поступления для отдельных категорий абитуриентов и процедура зачисления, определены в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.

Абитуриентов также просят внимательно планировать свой выбор и обязательно проверять статус поданных заявлений в личном электронном кабинете.