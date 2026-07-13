Про це інформувало Міністерство освіти і науки України. Які основні факти та дати мають знати абітурієнти, читайте далі.

Що треба знати про вступ на бакалаврат

Ті, хто цьогоріч вступає на бакалаврат, повинні зробити такі кроки:

обрати спеціальності та виші;

зареєструвати особистий кабінет на вебпорталі vstup.edbo.gov.ua (реєстрація стартувала 1 липня, подати заяви на бакалаврат можна з 19 липня до 1 серпня);

подати можна не більше ніж 10 заяв, з них до 5 – на бюджет;

кожній заяві треба присвоїти пріоритетність – порядкове число, де номер 1 означає найбажаніший варіант (змінити пріоритетність буде неможливо);

частина спеціальностей має особливу підтримку держави – більшу кількість бюджетних місць і підвищені гранти (освіта, природничі науки, математика, інженерія, сільське господарство, транспорт і послуги, безпека й оборона тощо).

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Які дати вступної кампанії пам'ятати

1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів 15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів 3 липня Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди 10 липня (о 18:00) (лише на контракт — о 18:00 25 липня) Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди 19 липня Початок подання заяв вступниками 1 серпня (о 18:00) Закінчення подання заяв Не пізніше за 6 серпня Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом) До 11 серпня (о 18:00) Підтвердження вибору місця навчання До 13 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)

Як відбувається вступ на бюджет і контракт

Для вступу на бакалаврат основним критерієм відбору є результати НМТ. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 років.

Для українців, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, замість НМТ можуть зарахувати результати національних випускних іспитів.

Вступники з ТОТ і територій активних бойових дій беруть участь у конкурсі за результатами НМТ та можуть претендувати на бюджетні місця за квотою-2.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також інші категорії вступників за квотою-1 також вступають за результатами НМТ, але беруть участь у конкурсі в межах окремої квоти.

Замість НМТ проходять лише внутрішню співбесіду в університеті:

ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій);

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

вступники, яким відмовлено в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Повний перелік правил вступу, зокрема умови застосування квот, особливості вступу для окремих категорій вступників та процедуру зарахування, визначили в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.

Вступників також просять уважно планувати свій вибір та обов'язково перевіряти статус поданих заяв у власному електронному кабінеті.