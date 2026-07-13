Про це інформувало Міністерство освіти і науки України. Які основні факти та дати мають знати абітурієнти, читайте далі.
Що треба знати про вступ на бакалаврат
Ті, хто цьогоріч вступає на бакалаврат, повинні зробити такі кроки:
обрати спеціальності та виші;
зареєструвати особистий кабінет на вебпорталі vstup.edbo.gov.ua (реєстрація стартувала 1 липня, подати заяви на бакалаврат можна з 19 липня до 1 серпня);
подати можна не більше ніж 10 заяв, з них до 5 – на бюджет;
кожній заяві треба присвоїти пріоритетність – порядкове число, де номер 1 означає найбажаніший варіант (змінити пріоритетність буде неможливо);
частина спеціальностей має особливу підтримку держави – більшу кількість бюджетних місць і підвищені гранти (освіта, природничі науки, математика, інженерія, сільське господарство, транспорт і послуги, безпека й оборона тощо).
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Які дати вступної кампанії пам'ятати
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінетів
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів
|3 липня
|Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
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10 липня (о 18:00)
(лише на контракт — о 18:00 25 липня)
|Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
|19 липня
|Початок подання заяв вступниками
|1 серпня (о 18:00)
|Закінчення подання заяв
|Не пізніше за 6 серпня
|Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом)
|До 11 серпня (о 18:00)
|Підтвердження вибору місця навчання
|До 13 серпня
|Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
Як відбувається вступ на бюджет і контракт
Для вступу на бакалаврат основним критерієм відбору є результати НМТ. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 років.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Для українців, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, замість НМТ можуть зарахувати результати національних випускних іспитів.
Вступники з ТОТ і територій активних бойових дій беруть участь у конкурсі за результатами НМТ та можуть претендувати на бюджетні місця за квотою-2.
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також інші категорії вступників за квотою-1 також вступають за результатами НМТ, але беруть участь у конкурсі в межах окремої квоти.
Замість НМТ проходять лише внутрішню співбесіду в університеті:
ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій);
особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
вступники, яким відмовлено в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.
Повний перелік правил вступу, зокрема умови застосування квот, особливості вступу для окремих категорій вступників та процедуру зарахування, визначили в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.
Вступників також просять уважно планувати свій вибір та обов'язково перевіряти статус поданих заяв у власному електронному кабінеті.
Раніше ми розповідали, чи можливе переведення на бюджет у виші цьогоріч.