В 2026 году Министерство образования и науки ввело ряд важных изменений, которые могут повлиять на подготовку к поступлению и выбор специальности.

Что изменилось в поступлении в магистратуру в 2026 году?

Вступительная кампания в магистратуру в 2026 году в целом сохранила правила предыдущего года, однако Министерство образования и науки ввело несколько важных нововведений. Они касаются сроков вступительной кампании, конкурсного отбора, срока действия результатов вступительных экзаменов и подачи заявлений. Рассказываем о главных изменениях, о которых стоит знать абитуриентам.

1. Результаты ЕПВИ теперь действительны в течение двух лет

Одно из важнейших изменений – результаты Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) теперь можно использовать в течение двух лет. Это означает, что абитуриенты, успешно сдавшие ЕФВВ в предыдущем году, при определенных условиях могут воспользоваться этими результатами при поступлении в 2026 году.

2. Приоритетность заявлений распространили и на контракт

В 2026 году принцип приоритетности заявлений применяется не только при поступлении на бюджет, но и на контрактную форму обучения.

При подаче заявлений абитуриент определяет их приоритетность, а после регистрации изменить ее уже нельзя. По данным МОН, такая система помогает сделать поступление более прозрачным и существенно сокращает количество отказов от рекомендованных мест.

3. Приемную кампанию планируют завершить до конца августа

Еще одно нововведение – сокращение сроков вступительной кампании. В Министерстве образования поясняют, почему это позволит высшим учебным заведениям сформировать академические группы и начать обучение уже 1 сентября, без традиционных задержек.

4. ЕВИ и ЕПВИ остаются основными вступительными экзаменами

Как и в прошлом году, большинство абитуриентов, поступающих в магистратуру, сдают:

Единый вступительный экзамен (ЕВИ) – тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку;

– тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку; Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) – для специальностей, определенных Порядком приема.

Для отдельных специальностей могут также использоваться результаты ЕДКИ или проводиться профессиональные экзамены в университете, если это предусмотрено правилами приема.

5. Отменены мотивационные письма

В 2026 году при поступлении в высшие учебные заведения мотивационные письма больше не подаются. Это одно из общих изменений вступительной кампании, которое касается и абитуриентов магистратуры.

На что стоит обратить внимание абитуриентам?

Перед подачей заявлений рекомендуется:

проверить, требуется ли для вашей специальности сдача ЕГЭ;

ознакомиться с правилами приема выбранного учебного заведения;

внимательно определить приоритетность заявлений;

не пропустить сроки регистрации, подачи заявлений и подтверждения места обучения.

Несмотря на то что приемная кампания 2026 года не претерпела кардинальных изменений, нововведения могут повлиять на стратегию поступления.