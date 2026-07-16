У 2026 році Міністерство освіти і науки запровадило кілька важливих змін, які можуть вплинути на підготовку до вступу та вибір спеціальності.

Що змінилося у вступі в магістратуру у 2026 році?

Вступна кампанія до магістратури у 2026 році загалом зберегла правила попереднього року, однак Міністерство освіти і науки запровадило кілька важливих нововведень. Вони стосуються строків вступної кампанії, конкурсного відбору, дії результатів вступних випробувань та подання заяв. Розповідаємо про головні зміни, які варто знати вступникам.

1. Результати ЄФВВ тепер дійсні два роки

Одна з найважливіших змін – результати Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) тепер можна використовувати протягом двох років. Це означає, що вступники, які успішно склали ЄФВВ у попередньому році, за визначених умов можуть скористатися цими результатами під час вступу у 2026 році.

2. Пріоритетність заяв поширили і на контракт

У 2026 році принцип пріоритетності заяв застосовують не лише під час вступу на бюджет, а й на контрактну форму навчання.

Під час подання заяв вступник визначає їхню пріоритетність, а після реєстрації змінити її вже не можна. За даними МОН, така система допомагає зробити вступ більш прозорим і суттєво зменшує кількість відмов від рекомендованих місць.

3. Вступну кампанію планують завершити до кінця серпня

Ще одна новація – скорочення строків вступної кампанії. У Міністерстві освіти пояснюють, що це дасть змогу закладам вищої освіти сформувати академічні групи та розпочати навчання вже 1 вересня, без традиційних затримок.

4. ЄВІ та ЄФВВ залишаються основними вступними випробуваннями

Як і торік, більшість вступників до магістратури складають:

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови;

– тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови; Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – для спеціальностей, визначених Порядком прийому.

Для окремих спеціальностей можуть також використовувати результати ЄДКІ або проводити фахові випробування в університеті, якщо це передбачено правилами прийому.

5. Скасовано мотиваційні листи

У 2026 році під час вступу до закладів вищої освіти мотиваційні листи більше не подаються. Це одна із загальних змін вступної кампанії, яка стосується й вступників до магістратури.

На що варто звернути увагу вступникам?

Перед поданням заяв рекомендується:

перевірити, чи потрібне для вашої спеціальності складання ЄФВВ;

ознайомитися з правилами прийому обраного закладу освіти;

уважно визначити пріоритетність заяв;

не пропустити строки реєстрації, подання заяв і підтвердження місця навчання.

Попри те що вступна кампанія 2026 року не зазнала кардинальних змін, нововведення можуть вплинути на стратегію вступу.