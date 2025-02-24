Откажут в регистрации: что должны заранее сделать поступающие в магистратуру

Поступающие в магистратуру в Украине смогут пройти вступительные испытания в рамках двух сессий. Экзамены будут проходить в течение 21 июня – 18 августа 2025 года.

При этом абитуриентам, которые планируют для участия в ЕВИ и ЕФВВ регистрироваться дистанционно, надо заранее получить квалифицированную электронную подпись. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Смотрите также Когда надо сдавать вступительные экзамены в магистратуру в 2025 году

Что должны сделать поступающие в магистратуру

Со 2 по 23 мая 2025 года приемные комиссии высших учебных заведений в Украине будут проводить регистрацию абитуриентов в магистратуру для участия в едином вступительном экзамене и едином профессиональном вступительном экзамене.

Как и в прошлые годы, регистрация состоится или при условии личного присутствия абитуриента, или дистанционно.

Дистанционная регистрация осуществляется при условии установления приемной комиссией физического лица (поступающего) путем электронной идентификации.

Приемные комиссии в случае дистанционной регистрации будут принимать только заявления-анкеты, на которые наложена квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Поступающему откажут в регистрации для участия в ЕВИ / ЕФВВ в случае отсутствия на анкете его квалифицированной электронной подписи.

Смотрите также Какие документы нужны для поступления в магистратуру в 2025 году

Что известно о вступительной кампании в магистратуру в 2025 году