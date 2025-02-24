Откажут в регистрации: что должны заранее сделать поступающие в магистратуру
Поступающие в магистратуру в Украине смогут пройти вступительные испытания в рамках двух сессий. Экзамены будут проходить в течение 21 июня – 18 августа 2025 года.
При этом абитуриентам, которые планируют для участия в ЕВИ и ЕФВВ регистрироваться дистанционно, надо заранее получить квалифицированную электронную подпись. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Смотрите также Когда надо сдавать вступительные экзамены в магистратуру в 2025 году
Что должны сделать поступающие в магистратуру
Со 2 по 23 мая 2025 года приемные комиссии высших учебных заведений в Украине будут проводить регистрацию абитуриентов в магистратуру для участия в едином вступительном экзамене и едином профессиональном вступительном экзамене.
Как и в прошлые годы, регистрация состоится или при условии личного присутствия абитуриента, или дистанционно.
Дистанционная регистрация осуществляется при условии установления приемной комиссией физического лица (поступающего) путем электронной идентификации.
Приемные комиссии в случае дистанционной регистрации будут принимать только заявления-анкеты, на которые наложена квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Поступающему откажут в регистрации для участия в ЕВИ / ЕФВВ в случае отсутствия на анкете его квалифицированной электронной подписи.
Смотрите также Какие документы нужны для поступления в магистратуру в 2025 году
Что известно о вступительной кампании в магистратуру в 2025 году
- Регистрация на ЕВИ и ЕФВВ 2025 года начинается 2 мая.
- 2 – 23 мая – основной период регистрации на ЕВИ и ЕФВВ; 16 – 17 июня – дополнительный.
- Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в вузах, абитуриенты должны набрать минимальное количество тестовых баллов, равное 100 рейтинговым баллам.
- ЕВЭ надо сдать всем поступающим на магистратуру 2025 независимо от специальности, а ЕФВВ зависит от выбранной специальности.