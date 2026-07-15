Правила конкурсного отбора и зачисления можно найти на сайте Министерства образования и науки Украины, в "Порядке приема в высшие учебные заведения в 2026 году" и на информационном портале Вступ.ОСВИТА.UA.

Каковы правила конкурсного отбора и зачисления на бакалавриат в 2026 году?

Поступление на бакалавриат – это не только успешная сдача НМТ, но и соблюдение правил конкурсного отбора. Именно от конкурсного балла, правильно определенных приоритетов и своевременного подтверждения места обучения зависит, получит ли абитуриент рекомендацию к зачислению. Рассмотрим основные правила вступительной кампании 2026 года.

Основой конкурсного отбора на бакалавриат в 2026 году являются результаты Национального мультипредметного теста (НМТ). Для большинства специальностей конкурсный балл рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает результаты тестирования и весовые коэффициенты предметов в зависимости от выбранной специальности. Для творческих специальностей дополнительно учитывается результат творческого конкурса.

Подача заявлений и приоритетность – как это сделать?

В 2026 году абитуриент может подать в общей сложности до 10 заявлений, из них не более 5 – на места государственного или регионального заказа (бюджет).

При подаче заявлений необходимо определить приоритетность. Приоритет "1" означает, что именно это учебное заведение и специальность являются для абитуриента наиболее важными. После того как заявление зарегистрирует учебное заведение, изменить приоритет уже нельзя, поэтому определять его нужно взвешенно.

По завершении приема заявлений система формирует рейтинговые списки абитуриентов в соответствии с конкурсным баллом, приоритетностью заявлений и правилами адресного распределения бюджетных мест.

Если абитуриент получает рекомендацию к зачислению, он должен в установленные сроки:

подтвердить выбор места обучения;

выполнить требования высшего учебного заведения;

подать документы, если этого требуют правила приема конкретного университета.

Если абитуриент не выполнит эти требования в срок, рекомендацию могут отменить, а место перейдет другому участнику конкурсного отбора.

На что следует обратить внимание абитуриенту?

Перед подачей заявления следует:

внимательно ознакомиться с правилами приема выбранного университета;

правильно расставить приоритеты;

проверить правильность конкурсного балла;

не пропустить сроки подтверждения места обучения.

Стоит помнить и о сроках, чтобы не упустить важные моменты.

1 июля Начало регистрации электронных кабинетов 15 октября Завершение работы электронных кабинетов 3 июля Начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования 10 июля (в 18:00) (только на контрактную форму обучения – в 18:00 25 июля) Окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования 19 июля Начало подачи заявлений абитуриентами 1 августа (в 18:00) Окончание подачи заявлений Не позднее 6 августа Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом) До 11 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения До 13 августа Зачисление на бюджет и по контракту (заявления с приоритетом)

Таблица важных дат / МОН

Именно внимательность к деталям поможет избежать досадных ошибок во время вступительной кампании.