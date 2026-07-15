Правила конкурсного відбору та зарахування можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки України, у Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2026 році та на інформаційному порталі Вступ.ОСВІТА.UA.

Які правила конкурсного відбору та зарахування на бакалаврат у 2026 році?

Вступ на бакалаврат – це не лише успішне складання НМТ, а й дотримання правил конкурсного відбору. Саме від конкурсного бала, правильно визначених пріоритетів і своєчасного підтвердження місця навчання залежить, чи отримає вступник рекомендацію до зарахування. Розглянемо основні правила вступної кампанії 2026 року.

Основою конкурсного відбору на бакалаврат у 2026 році є результати Національного мультипредметного тесту (НМТ). Для більшості спеціальностей конкурсний бал розраховують за спеціальною формулою, яка враховує результати тестування та вагові коефіцієнти предметів залежно від обраної спеціальності. Для творчих спеціальностей додатково враховується результат творчого конкурсу.

Подання заяв і пріоритетність – як це зробити?

У 2026 році вступник може подати до 10 заяв загалом, із них не більше ніж 5 – на місця державного або регіонального замовлення (бюджет).

Під час подання заяв необхідно визначити пріоритетність. Пріоритет "1" означає, що саме цей заклад освіти й спеціальність є для вступника найважливішими. Після того як заяву зареєструє заклад освіти, змінити пріоритет уже не можна, тому визначати його потрібно виважено.

Після завершення прийому заяв система формує рейтингові списки вступників відповідно до конкурсного бала, пріоритетності заяв і правил адресного розміщення бюджетних місць.

Якщо вступник отримує рекомендацію до зарахування, він повинен у встановлені строки:

підтвердити вибір місця навчання;

виконати вимоги закладу вищої освіти;

подати документи, якщо цього потребують правила прийому конкретного університету.

Якщо вступник не виконає ці вимоги вчасно, рекомендацію можуть скасувати, а місце перейде іншому учаснику конкурсного відбору.

На що звернути увагу абітурієнту?

Перед поданням заяв варто:

уважно ознайомитися з правилами прийому обраного університету;

правильно розставити пріоритети;

перевірити правильність конкурсного бала;

не пропустити строки підтвердження місця навчання.

Варто пам'ятати і про терміни, щоб не пропустити важливі моменти.

1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів 15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів 3 липня Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди 10 липня (о 18:00) (лише на контракт – о 18:00 25 липня) Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди 19 липня Початок подання заяв вступниками 1 серпня (о 18:00) Закінчення подання заяв Не пізніше за 6 серпня Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом) До 11 серпня (о 18:00) Підтвердження вибору місця навчання До 13 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)

Таблиця важливих дат / МОН

Саме уважність до деталей допоможе уникнути прикрих помилок під час вступної кампанії.