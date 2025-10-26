Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева во время вебинара "Деньги ходят за учителем" – новая модель финансирования профессионального развития педагогов". Об этом информирует 24 Канал.

Когда "деньги будут ходить за учителем"?

Повышение квалификации по новым правилам будет происходить на цифровой платформе на базе Edway.

Для участия в пилотной процедуре учителя должны зарегистрироваться на этой платформе в течение января 2026 года.

В МОН Украины ожидают добровольное участие до 100 тысяч педагогов, руководителей школ и их заместителей, которые преподают в 7 – 10 классах.

Для повышения квалификации по новому механизму учителя должны зарегистрироваться, а также пройти самооценку и подать заявки на участие в пилоте.

После этого в феврале 2026 года педагоги должны получить средства на виртуальные счета и начать обучение. Оно продлится до следующего ноября.

В декабре 2026 года в МОН планируют прокоммуницировать результаты использования платформы с образовательным сообществом.

Как изменят процедуру повышения квалификации учителей?