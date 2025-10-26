Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова під час вебінару "Гроші ходять за вчителем" – нова модель фінансування професійного розвитку педагогів". Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Процедура підвищення кваліфікації вчителів зазнає змін

Коли "гроші ходитимуть за вчителем"?

Підвищення кваліфікації за новими правилами відбуватиметься на цифровій платформі на базі Edway.

Для участі у пілотній процедурі вчителі повинні зареєструватись на цій платформі протягом січня 2026 року.

У МОН України очікують на добровільну участь до 100 тисяч освітян, керівників шкіл та їхніх заступників, які викладають у 7 – 10 класах.

Для підвищення кваліфікації за новим механізмом учителі мають зареєструватись, а також пройти самооцінювання та подати заявки на участь у пілоті.

Після цього у лютому 2026 року освітяни повинні отримати кошти на віртуальні рахунки і розпочати навчання. Воно триватиме до наступного листопада.

У грудні 2026 року в МОН планують прокомунікувати результати використання платформи з освітянською спільнотою.

Дивіться також "Діє радянський принцип": яку зарплату отримує молодий вчитель без стажу і категорії

Як змінять процедуру підвищення кваліфікації вчителів?