Украинские программисты запустили платформу Lingart Живые Книги. Это приложение для тех, кто любит одновременно читать и слушать аудиоверсии книг.

Сегодня на платформе уже есть книги на украинском и английском языках, а вскоре появятся на белорусском и крымскотатарском. Об этом пишет litakcent.com.

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Первые книги по украинской современной литературе – романы Марины Гримич "Клавка" и новинка "Юра" (издательство "Нора-друк").

Чем уникально приложение Lingart Живые Книги

Текст и аудио синхронизированы, поэтому каждую книгу можно читать в электронном формате и слушать в аудио.

Пользователь может переключаться между чтением и слушанием, а также читать и слушать параллельно.

Текст и аудиокниги можно перематывать по предложениям.

Пользователь не загружает книги с ресурса, а за оплату получает к ним доступ, что противодействует пиратству.

Lingart уже можно скачать на Play Market и AppStore.

Что известно об авторах приложения

Lingart основали львовские программисты. Они являются победителями StartUp Прорыва 2018, финалистами международного фестиваля Innovation-2019, победителями Creative Spark Startup Competition.

В конкурсе Big Idea Challenge команда стала одной из трех финалистов, конкурс еще продолжается.