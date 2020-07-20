В Украине появилось уникальное приложение для чтения и слушания книг
Украинские программисты запустили платформу Lingart Живые Книги. Это приложение для тех, кто любит одновременно читать и слушать аудиоверсии книг.
Сегодня на платформе уже есть книги на украинском и английском языках, а вскоре появятся на белорусском и крымскотатарском. Об этом пишет litakcent.com.
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Первые книги по украинской современной литературе – романы Марины Гримич "Клавка" и новинка "Юра" (издательство "Нора-друк").
Чем уникально приложение Lingart Живые Книги
- Текст и аудио синхронизированы, поэтому каждую книгу можно читать в электронном формате и слушать в аудио.
- Пользователь может переключаться между чтением и слушанием, а также читать и слушать параллельно.
- Текст и аудиокниги можно перематывать по предложениям.
Пользователь не загружает книги с ресурса, а за оплату получает к ним доступ, что противодействует пиратству.
Lingart уже можно скачать на Play Market и AppStore.
Что известно об авторах приложения
Lingart основали львовские программисты. Они являются победителями StartUp Прорыва 2018, финалистами международного фестиваля Innovation-2019, победителями Creative Spark Startup Competition.
В конкурсе Big Idea Challenge команда стала одной из трех финалистов, конкурс еще продолжается.