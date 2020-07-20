Українські програмісти запустили платформу Lingart Живі Книги. Це додаток для тих, хто любить одночасно читати і слухати аудіоверсії книг.

Сьогодні на платформі вже є книжки українською та англійською мовами, а незабаром появляться білоруською та кримськотатарською. Про це пише litakcent.com.

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Перші книжки з української сучасної літератури – романи Марини Гримич "Клавка" і новинка "Юра" (видавництво "Нора-друк").

Чим унікальний додаток Lingart Живі Книги

Текст і аудіо синхронізовано, тому кожну книжку можна читати в електронному форматі та слухати в аудіо.

Користувач може перемикатися між читанням і слуханням, а також читати та слухати паралельно.

Текст і аудіокнижки можна перемотувати по реченнях.

Користувач не завантажує книжки з ресурсу, а за оплату отримує до них доступ, що протидіє піратству.

Lingart уже можна завантажити на Play Market і AppStore.

Що відомо про авторів додатку

Lingart заснували львівські програмісти. Вони є переможцями StartUp Прориву 2018, фіналістами міжнародного фестивалю Innovation-2019, переможцями Creative Spark Startup Competition.

У конкурсі Big Idea Challenge команда стала однією із трьох фіналістів, конкурс іще триває.