В Україні з'явився унікальний додаток для читання і слухання книг
Українські програмісти запустили платформу Lingart Живі Книги. Це додаток для тих, хто любить одночасно читати і слухати аудіоверсії книг.
Сьогодні на платформі вже є книжки українською та англійською мовами, а незабаром появляться білоруською та кримськотатарською. Про це пише litakcent.com.
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Перші книжки з української сучасної літератури – романи Марини Гримич "Клавка" і новинка "Юра" (видавництво "Нора-друк").
Чим унікальний додаток Lingart Живі Книги
- Текст і аудіо синхронізовано, тому кожну книжку можна читати в електронному форматі та слухати в аудіо.
- Користувач може перемикатися між читанням і слуханням, а також читати та слухати паралельно.
- Текст і аудіокнижки можна перемотувати по реченнях.
Користувач не завантажує книжки з ресурсу, а за оплату отримує до них доступ, що протидіє піратству.
Lingart уже можна завантажити на Play Market і AppStore.
Що відомо про авторів додатку
Lingart заснували львівські програмісти. Вони є переможцями StartUp Прориву 2018, фіналістами міжнародного фестивалю Innovation-2019, переможцями Creative Spark Startup Competition.
У конкурсі Big Idea Challenge команда стала однією із трьох фіналістів, конкурс іще триває.