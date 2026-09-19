Рассказываем о правильном варианте с ссылкой на объяснение филолога Виктора Дяченко.

"Приложение" – как правильно по-украински?

В наших телефонах и компьютерах сегодня десятки приложений, которыми мы пользуемся каждый день: общаемся, работаем, смотрим видео, заказываем еду или билеты.

Казалось бы, все просто. Но как мы называем эти программы на украинском языке? Довольно часто можно услышать: "загрузила новое приложение", "открой приложение", "у меня не работает это приложение". Звучит знакомо? Но это слово – русизм.

Поэтому пора подобрать украинский эквивалент. Заглянув в словари, мы найдем несколько вариантов:

застосунок,

додаток,

програма,

апка

Интересно, что эти слова появились в нашем языке относительно недавно, и у каждого уже есть свое определение:

Программа – заранее продуманный план какой-либо деятельности, мероприятия, работы предприятия; компьютерная программа (цифровой продукт, предназначенный для решения различных прикладных или системных задач): программа партии, программа концерта, учебная программа, телепрограмма.

Додаток – то, что прилагается, является дополнением к чему-либо (приложение к книге, документу, соглашению), заметки, а также – второстепенный член предложения.

Апка – короткая сленгова назва компьютерной программы. Сокращение от английского – applay (применять).

Застосу́нок / застосування – пользовательская компьютерная программа, позволяющая решать конкретные прикладные задачи пользователя. Еще можно сказать "прикладная программа" или "прикладная программа".

Правильно – "застосунок" / Мова – ДНК нації

Слово "застосунок" связано с глаголом "застосовувати" – то есть использовать что-то для определенной цели. Лингвист Михаил Гинзбург также обосновывал употребление этого термина для передачи английского "application".

Интересно! Когда термин "application" начал распространяться, его пытались перевести буквально – "аппликация". Но в украинском языке это слово уже существовало и имело другое значение: изделие, поделка (только не "поделка") – изготовление орнаментов или каких-либо художественных изображений путем нашивания или наклеивания на что-то разноцветных лоскутков ткани, бумаги и т. п. Поэтому начали искать другой вариант.

Именно "застосунок" – самый точный эквивалент слова "приложение". Так его фиксирует академический "Словарь украинского языка" в 20 томах: "застосунок" – прикладная программа.

Поэтому правильно:

відкрити застосунок;

завантажити застосунок;

встановити застосунок;

мобільний застосунок.

Что означают эти термины: смотрите в видео от Виктора Дяченко

Лингвисты предполагают, что слово "приложениє" вошло в обиход украинцев потому, что большинство приложений изначально были только на русском языке. И только со временем их начали переводить на украинский. Кроме того, "приложение" в одном из значений переводится на украинский как "додаток". Но в случае с компьютерными программами это слово неуместно.

Наш телефон может подсказать погоду, проложить маршрут, найти рецепт и даже заказать такси. А на украинском он делает это с помощью "застосунків". Поэтому не "приложение", а – застосунок. И пусть правильное слово тоже станет нашей повседневной привычкой. Говорите на украинском!