Розповідаємо про правильний відповідник із посиланням на пояснення філолога Віктора Дяченка.

"Пріложеніє" – як правильно українською?

У наших телефонах і комп'ютерах сьогодні десятки програм, якими ми користуємося щодня: спілкуємося, працюємо, дивимося відео, замовляємо їжу чи квитки.

Здавалося б, усе просто. Але як ми називаємо ці програми українською? Досить часто можна почути: "завантажила нове пріложеніє", "відкрий пріложеніє", "у мене не працює це пріложеніє". Знайомо? Але це слово – росіянізм.

Тому час підібрати український відповідник. І зазирнувши до словників, зустрінемо кілька варіантів:

застосунок,

додаток,

програма,

апка.

Цікаво, що ці слова відносно недавно в нашій мові, і кожне вже має своє визначення:

Програма – наперед продуманий план якої-небудь діяльності, заходу, роботи підприємства; комп'ютерна програма (цифровий продукт, призначений для розв'язання різних прикладних або системних завдань): програма партії, програма концерту, навчальна програма, телепрограма.

Додаток – те, що додається, є доповненням до чого-небудь (додаток до книги, документа, угоди), замітки, а ще – другорядний член речення.

Апка – коротка сленгова назва комп'ютерної програми. Скорочено від англійського – applay (застосовувати).

Застосу́нок / застосування – користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача. Ще можна сказати застосо́вна програ́ма або прикладна́ програ́ма.

Правильно – "застосунок" / Мова – ДНК нації

Слово "застосунок" пов'язане з дієсловом "застосовувати" – тобто використовувати щось для певної мети. Мовознавець Михайло Гінзбург також обґрунтовував уживання цього терміна для передавання англійського "application".

Цікаво! Коли почав ширитися термін "application" його намагалися перекласти буквально – аплікація. Але в українській мові воно вже існувало і мало інше значення: виріб, поробка (тільки не "подєлка") – виготовлення орнаментів чи яких-небудь художніх зображень нашиванням або наклеюванням на що-небудь різнокольорових клаптиків тканини, паперу тощо. Тому почали шукати інший варіант.

Саме "застосунок" – найвлучніший відповідник до слова "приложение". Так його фіксує академічний Словник української мови у 20 томах: "застосунок" – прикладна програма.

Тож правильно:

відкрити застосунок;

завантажити застосунок;

встановити застосунок;

мобільний застосунок.

Що означають ці терміни: дивіться у відео від Віктора Дяченка

Мовознавці припускають, що "приложениє" побутувало в мовленні українців тому, що більшість застосунків спочатку були лише російською мовою. І лише згодом їх почали перекладати українською. Крім того, "приложение" перекладається у одному зі значень українською як "додаток". Але у випадку з комп'ютерними програмами це слово недоречне.

Наш телефон може підказати погоду, прокласти маршрут, знайти рецепт і навіть замовити таксі. А українською він робить це за допомогою застосунків. Тож не "пріложеніє", а – застосунок. І нехай правильне слово теж стане нашою щоденною звичкою. Говоріть українською!