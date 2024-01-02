"Привітати" или "поздоровити": как правильно сказать по-украински

В Украине продолжается цикл рождественско-новогодних праздников. Так что украинцы еще будут поздравлять друг друга с праздниками.

В частности, с Крещением. При этом важно делать это правильно на украинском.

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"Привітати" или "поздоровити": как правильно на украинском

Так, Образование 24 расскажет, можно ли только "вітати" (укр.) знакомых и родных с праздниками, можно ли и "поздоровити" (укр.).

Многие украинцы считают, что слово "поздоровляти" суржиково. Однако нет. Оно есть в украинском языке и зафиксированное в словарях.

Итак, если вы намерены приветствовать кого-то по случаю какого-нибудь радостного, приятного события, может говорить, что "і вітаєте, і поздоровляєте" (укр.).

Кстати, в разговорном стиле слово "поздоровляти" (укр.) еще употребляют при выражении иронии, злорадства.

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Еще несколько языковых советов во время праздников

Раньше мы рассказывали, какие красивые слова употреблять в период праздников. Также подсказали: