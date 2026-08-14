Однако эта процедура имеет свои правила, а решение зависит от конкретной ситуации аспиранта. Рассмотрим условия восстановления в соответствии с Положением МОН № 134.

Как восстановиться в аспирантуре?

Основным документом, регулирующим процедуру восстановления, является Положение о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, утвержденное приказом МОН от 7 февраля 2024 года № 134.

Процедура восстановления имеет свои правила, а возможность возвращения зависит, в частности, от того, когда и по какой причине аспирант был отчислен, сколько времени прошло после отчисления и на каком этапе находилось обучение.

Прежде всего необходимо обратиться в аспирантуру или другое ответственное подразделение учебного заведения, из которого лицо было отчислено.

Обычно процедура предусматривает:

подачу заявления о восстановлении;

проверку предыдущих результатов обучения;

определение академической разницы;

прохождение необходимых учебных компонентов;

оформление восстановления приказом руководителя учебного заведения.

Восстановление не означает автоматического возвращения именно на тот курс, с которого аспирант был отчислен. Учебное заведение определяет, какой объем обучения необходимо выполнить с учетом действующей образовательно-научной программы.

Если образовательно-научная программа изменилась или была прекращена, учебное заведение может определить другую актуальную образовательно-научную программу соответствующего уровня и специальности, по которой лицо будет продолжать обучение. Поэтому перед подачей заявления стоит обратиться в аспирантуру или отдел докторантуры конкретного вуза и выяснить, действует ли программа, по которой человек учился ранее.

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Что с научной работой?

Поскольку подготовка доктора философии включает образовательную и научную составляющие, при возобновлении обучения важно выяснить, сохраняются ли тема диссертации, индивидуальный план и научный руководитель. В случае изменений в программе или организации подготовки учебное заведение может определить, что именно необходимо обновить или выполнить дополнительно.

Общие правила подготовки докторов философии определяет Постановление КМУ № 261

Можно ли восстановиться на дневную форму обучения?

Это особенно важно для аспирантов, которых интересует право на отсрочку от мобилизации. Само по себе возобновление обучения не гарантирует автоматической отсрочки. Необходимо отдельно проверять, соответствуют ли форма обучения и статус соискателя требованиям законодательства о мобилизации.

Поэтому перед восстановлением следует уточнить в учебном заведении:

на какую форму обучения возможно восстановление;

на какой курс или этап подготовки;

какую академическую разницу необходимо ликвидировать;

можно ли продолжить работу над предыдущей темой диссертации;

сохраняется ли научный руководитель;

какие документы и в какие сроки необходимо подать.

Возобновить обучение в аспирантуре можно в соответствии с процедурой, установленной законодательством и внутренними правилами учебного заведения. После подачи заявления университет оценивает результаты предыдущего обучения, определяет академическую разницу и принимает решение о возобновлении обучения.

В то же время восстановление на обучении и право на отсрочку от мобилизации – это разные юридические вопросы. Поэтому, если целью восстановления является получение или продление отсрочки, необходимо дополнительно проверить соответствие всем требованиям законодательства.

Напомним, что в этом году при поступлении в аспирантуру были введены некоторые нововведения, в частности продление срока поступления и обязательный конкурсный балл, о чем мы писали ранее.