Однак процедура має свої правила, а рішення залежить від конкретної ситуації аспіранта. Розбираємо умови поновлення відповідно до Положення МОН № 134.

Як поновитися в аспірантурі?

Основним документом, який регулює процедуру поновлення, є Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, затверджене наказом МОН від 7 лютого 2024 року № 134.

Процедура поновлення має свої правила, а можливість повернення залежить, зокрема, від того, коли і з якої причини аспіранта було відраховано, скільки часу минуло після відрахування та на якому етапі перебувало навчання.

Насамперед потрібно звернутися до аспірантури або іншого відповідального підрозділу закладу, з якого особу було відраховано.

Зазвичай процедура передбачає:

подання заяви про поновлення;

перевірку попередніх результатів навчання;

визначення академічної різниці;

виконання необхідних освітніх компонентів;

оформлення поновлення наказом керівника закладу освіти.

Поновлення не означає автоматичного повернення саме на той курс, з якого аспіранта було відраховано. Заклад освіти визначає, який обсяг навчання необхідно виконати з урахуванням чинної освітньо-наукової програми.

Якщо освітньо-наукова програма змінилася або була припинена, заклад освіти може визначити іншу актуальну освітньо-наукову програму відповідного рівня та спеціальності, за якою особа продовжуватиме навчання. Тому перед поданням заяви варто звернутися до аспірантури або відділу докторантури конкретного ЗВО та з'ясувати, чи діє програма, на якій людина навчалася раніше.

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Що з науковою роботою?

Оскільки підготовка доктора філософії має освітню та наукову складові, під час поновлення важливо з’ясувати, чи зберігаються тема дисертації, індивідуальний план і науковий керівник. У разі змін у програмі або організації підготовки заклад може визначити, що саме необхідно оновити чи виконати додатково.

Загальні правила підготовки докторів філософії визначає Постанова КМУ № 261

Чи можна поновитися на денну форму?

Це особливо важливо для аспірантів, яких цікавить право на відстрочку від мобілізації. Саме поновлення не гарантує автоматичної відстрочки. Потрібно окремо перевіряти, чи відповідає форма навчання та статус здобувача вимогам законодавства про мобілізацію.

Тому перед поновленням варто уточнити в закладі освіти:

на яку форму навчання можливе поновлення;

на який курс або етап підготовки;

яку академічну різницю потрібно ліквідувати;

чи можна продовжити роботу над попередньою темою дисертації;

чи зберігається науковий керівник;

які документи та в які строки потрібно подати.

Поновитися в аспірантурі можна за процедурою, визначеною законодавством і внутрішніми правилами закладу освіти. Після подання заяви університет оцінює результати попереднього навчання, визначає академічну різницю та приймає рішення про поновлення.

Водночас поновлення на навчанні та право на відстрочку від мобілізації – це різні юридичні питання. Тому, якщо метою поновлення є отримання або відновлення відстрочки, необхідно додатково перевірити відповідність усім вимогам законодавства.

Нагадаємо, що цьогорічний вступ до аспірантури мав свої нововведення, зокрема і продовження терміну вступу та обов'язковий конкурсний бал, про це ми писали раніше.